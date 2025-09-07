Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    7 Sept 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:06 AM IST

    ഓണം കളറാക്കി മലയാളി

    ഓണം കളറാക്കി മലയാളി
    തി​രു​വോ​ണ ദി​വ​സം എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വ്​ വാ​ക്​​വേ​യി​ലെ തി​ര​ക്ക് -         ര​തീ​ഷ്​ ഭാ​സ്ക​ർ

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ അ​ത്തം​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പ​ത്തു​ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ വിനോദ സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്

    കൊ​ച്ചി: വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പൂ​ക്ക​ള​മി​ട്ടും സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കി​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കു​ടും​ബ​മാ​യും സൃ​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​വും യാ​ത്ര​ചെ​യ്തും ഓ​ണ​ക്കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ അ​ത്തം​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പ​ത്തു​ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ വിനോദസ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ല​ട​ക്കം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ളു​ക​ളി​ലും വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ, മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വ്, ബീ​ച്ചു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ‘ഓ​ണം മൂ​ഡ്’ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.​ അ​രീ​ക്ക​ൽ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം, ഹി​ൽ​പാ​ല​സ് പോ​ലു​ള്ള വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ളു​ക​ൾ അ​ധി​ക​മാ​യെ​ത്തി. അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും തി​ര​ക്ക് തു​ട​രും.

    തി​ര​ക്കേ​റി ന​ഗ​രം

    മെ​ട്രോ-​ജ​ല​മെ​ട്രോ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും സു​ഭാ​ഷ് പാ​ർ​ക്ക്, ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ക്ക്, മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വ്, ക്വീ​ൻ​സ് വാ​ക് വേ ​തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ണം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് വ​ലി​യ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​രാ​ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യം​പേ​റു​ന്ന പ​ള്ളി​ക​ളും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​നും തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ഹി​ൽ​പാ​ല​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും നി​റ​യെ ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. ക​ട​മ​ക്കു​ടി ദ്വീ​പ്, കു​മ്പ​ള​ങ്ങി ടൂ​റി​സം വി​ല്ലേ​ജ്, വ​ണ്ട​ർ​ലാ അ​മ്യൂ​സ്മെ​ന്‍റ് പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളും പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി.

    കാ​ടും മ​ല​യോ​ര​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ

    ന​ഗ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ട് മ​ടു​ത്ത​വ​രും മ​ല​യോ​ര​വും പ്ര​കൃ​തി​യും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രും അ​ധി​ക​മാ​യെ​ത്തി​യ​ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്. പാ​ണി​യേ​ലി​പോ​ര്, കോ​ട​നാ​ട്, ത​ട്ടേ​ക്കാ​ട്, പി​റ​വം കൂ​രു​മ​ല വ്യൂ ​പോ​യ​ന്‍റ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. അ​യ്യ​മ്പു​ഴ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ചാ​ല​ക്കു​ടി പു​ഴ​യു​ടെ ക​ര​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​ഴാ​റ്റു​മു​ഖം പ്ര​കൃ​തി​ഗ്രാ​മ​വും അ​വി​ടെ​യൊ​രു​ക്കി​യ ഉ​ദ്യാ​ന​വും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പാ​ർ​ക്കും ജ​ന​കീ​യ​മാ​യി. കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡി.​ടി.​പി.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ലാ​വ​ണ്യം 25’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വ​ലി​യ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി.

    ബീ​ച്ച്​ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​വും

    പൊ​തു​വെ അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ള്ള​തു​പൊ​ലെ​ത​ന്നെ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തും ബീ​ച്ചു​ക​ൾ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി. പു​തു​വൈ​പ്പ്, കു​ഴു​പ്പി​ള്ളി, ചെ​റാ​യി, മു​ന​മ്പം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ എ​ത്തി. ബീ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ അ​രീ​ക്ക​ൽ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം​പോ​ലെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം​പ​ക​ർ​ന്ന് പാ​മ്പാ​ക്കു​ട ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​രീ​ക്ക​ൽ ഫെ​സ്റ്റും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ മ​നം​ക​വ​ർ​ന്നു.

    തി​രു​വോ​ണ ദി​വ​സം എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വി​ൽ ബോ​ട്ട്​​സ​വാ​രി ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നവർ

    അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ അ​രീ​ക്ക​ൽ ഫെ​സ്റ്റ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​ക്ക് പു​റ​മെ മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള റോ-​റോ സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലും ഭൂ​ത​ത്താ​ൻ കെ​ട്ട് ഡാ​മി​ന്‍റെ​യും പെ​രി​യാ​റി​ന്‍റെ​യും ഭം​ഗി​യും ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ബോ​ട്ടി​ങ്ങും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഇ​ട​വി​ട്ട് പെ​യ്ത മ​ഴ​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചും നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ​ത് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കി​യെ​ന്ന് ഡി.​ടി.​പി.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

