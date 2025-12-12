Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightസ്ഥാനാർഥികൾക്ക്​...
    Kochi
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 1:19 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 1:19 PM IST

    സ്ഥാനാർഥികൾക്ക്​ ഇന്ന്​ ഉറക്കമില്ലാ രാത്രി; നാളെ അറിയും വിധി

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ഥാനാർഥികൾക്ക്​ ഇന്ന്​ ഉറക്കമില്ലാ രാത്രി; നാളെ അറിയും വിധി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ൽ 19,89,428 പേ​ർ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ, വി​വി​ധ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ൽ വി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​വി​ധി പു​റ​ത്തു​വ​രാ​ൻ ഇ​നി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. ഒ​രു നാ​ള​ക​ലെ എ​ല്ലാ ക​ണ്ണും കാ​തും തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​ക ജി​ല്ല​യി​ലെ 28 വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്. ആ​രു വാ​ഴും, ആ​രു​വീ​ഴു​മെ​ന്നു​ള്ള ആ​കാം​ക്ഷ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യു​മെ​ല്ലാം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​നി പ​ക​ലി​ന്‍റെ​യും രാ​വി​ന്‍റെ​യും ദൈ​ർ​ഘ്യം മാ​ത്രം. അ​തു​വ​രെ നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പു​മാ​യി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഉ​റ്റ​വ​രും മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മെ​ല്ലാം മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളെ​ണ്ണി കാ​ത്തി​രി​ക്കും.

    ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും ജ​യി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് സ്വ​യം ബോ​ധ്യ​മു​ള്ള സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​ല്ലാം ഇ​ന്ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത് ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ത്രി​യാ​ണ്. എ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ലും നേ​രം പു​ല​ർ​ന്ന് ഈ ​വോ​ട്ടൊ​ന്ന് എ​ണ്ണി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന ചി​ന്ത​യി​ലാ​ണ് ഏ​റെ​പ്പേ​രും. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടാ​തെ മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ വാ​ദ​ങ്ങ​ളും നി​റ​യു​ക​യാ​ണ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ.

    ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യു​ടേ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ടും എ​ണ്ണു​ന്ന​ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​യി വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​നാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ പു​രോ​ഗ​തി അ​പ്പ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ​യും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​യി ട്രെ​ൻ​ഡ് സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​യി ഓ​രോ കൗ​ണ്ടി​ങ് സെ​ന്‍റ​റി​ലും ട്രെ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ട്രി സെ​ന്‍റ​റും ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം. രാ​വി​ലെ ആ​ദ്യ​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​ഫ​ലം അ​റി​യാ​നാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ണ​ഫ​ലം ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യേ അ​റി​യാ​നാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും ഒ​റ്റ​വോ​ട്ടേ ഉ​ള്ളൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​ത​മാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ ഗ്രാ​മ, ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ത്രി​ത​ല വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ള്ള വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നു​വോ​ട്ടും ഒ​രേ​സ​മ​യം സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യാ​ണ് എ​ണ്ണു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electionelection result
    News Summary - local body election result
    Similar News
    Next Story
    X