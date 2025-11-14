Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    date_range 14 Nov 2025 1:59 PM IST
    കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തീരുമാനമാകാൻ രണ്ട്​ സീറ്റുകൾ; 22 സ്ഥാനാർഥികളെ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ കോൺഗ്രസ്​

    കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തീരുമാനമാകാൻ രണ്ട്​ സീറ്റുകൾ; 22 സ്ഥാനാർഥികളെ കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ കോൺഗ്രസ്​
    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ക​ച്ച​കെ​ട്ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ചു​വ​ടു കൂ​ടി മു​ന്നോ​ട്ട്. ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ 22 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ക്കൂ​ടി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ആ​കെ 64 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഇ​നി ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്.

    അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഡി​വി‍ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​പ്രൈ​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​നി​ത വാ​ർ​ഡാ​യ ചെ​റ​ളാ​യി, ജ​ന​റ​ൽ വാ​ർ​ഡാ​യ ര​വി​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​നി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യും ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​വും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യു​മു​ണ്ട്.

    ആ​ദ്യ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടാ​തി​രു​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ അ​ഡ്വ. വി.​കെ. മി​നി​മോ​ൾ, ഹെ​ൻ​ട്രി ഓ​സ്റ്റി​ൻ, തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പു​തി​യ പ​ട്ടി​ക ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ മി​നി​മോ​ൾ ജ​ന​റ​ൽ വാ​ർ​ഡാ​യ പാ​ലാ​രി​വ​ട്ട​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ക. ഇ​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലു വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​വേ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സീ​റ്റി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും വ​നി​ത​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​ട്ടി​ക. ഇ​തി​നൊ​പ്പം മു​ൻ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഒ​രു സീ​റ്റ് സി.​എം.​പി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡി​വി​ഷ​നാ​യ കോണം പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ രാ​ജേ​ഷ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ം. നി​ല​വി​ൽ 76 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 64 കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഏ​ഴ് മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്, മൂ​ന്ന് കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, ഒ​രു ആ​ർ.​എ​സ്.​പി, ഒ​രു സി.​എം.​പി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​നി​ല. ലീ​ഗു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​തു​വ​രെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് 60 ശ​ത​മാ​നം സം​വ​ര​ണ​മാ​ണ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

