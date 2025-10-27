Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 1:34 PM IST

    വോട്ടുചെയ്യാൻ 26,47,066 പേർ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ 13,77,271 സ്ത്രീ​ക​ളും 12,69,763 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും
    വോട്ടുചെയ്യാൻ 26,47,066 പേർ
    കൊ​ച്ചി: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​ത് ആ​കെ 26,47,066 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ. ഇ​തി​ൽ വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്. 13,77,271 വ​നി​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 12,69,763 പു​രു​ഷ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 32 പേ​രാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 82 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും 13 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലും കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലു​മാ​യാ​ണ് 26.47 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വ​രു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​കെ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2,84,46,762 ആ​ണ്.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 4.34 ല​ക്ഷം

    കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 4,34,054 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 2,07,899 പേ​ർ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 2,26,153 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​ണ്. ര​ണ്ട് ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രാ​ണ് കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തു​ക.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ വെ​ങ്ങോ​ല മു​ന്നി​ൽ; കു​റ​വ് പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട്

    ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത് വെ​ങ്ങോ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്. കു​റ​വ് പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും. വെ​ങ്ങോ​ല​യി​ൽ 40,403 ആ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം. 38,607 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള ആ​ല​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​തു​ള്ള​ത്. പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ടി​ൽ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ് എ​ണ്ണം. ആ​കെ 8992 പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 10,018 കു​ഴി​പ്പി​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ‍ഭ​യി​ൽ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ

    ജി​ല്ല​യി​ലെ 13 ന​ഗ​ര​സ‍ഭ​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത് തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ലാ​ണ്. 70,817 ആ​ണ് ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ 70,524 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യി തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യു​മു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത് കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ളം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലാ​ണ് -14,625 പേ​ർ. ആ​ലു​വ​യാ​ണ് കൂ​ത്താ​ട്ടു​കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ തൊ​ട്ടു​മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത് -17,585 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ.

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ സ്ത്രീ​ക​ൾ...

    ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വി​ധ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്. ആ​കെ വ​നി​ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​ക്കാ​ൾ 1,07,508 കു​റ​വാ​ണ് പു​രു​ഷ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ത്രീ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​തും വെ​ങ്ങോ​ല​യി​ലാ​ണ് -ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ​കു​തി​യി​ലേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ് -20769. ഇ​വി​ടു​ത്തെ പു​രു​ഷ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 19,634 ആ​ണ്. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് സ്ത്രീ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​ത് പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട് ത​ന്നെ​യാ​ണ് -4613 പേ​ർ. ഇ​വി​ടെ 4379 പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്.

    ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​ർ കു​റ​വ്

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ 32 ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ​മാ​രേ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ളൂ. ഇ​തി​ൽ മി​ക്ക ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രാ​ൾ പോ​ലു​മി​ല്ല. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്, ചി​ല​യി​ട​ത്ത് ര​ണ്ട് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ട്രാ​ൻ​സ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം. തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര​യി​ൽ നാ​ലു​പേ​രും കോ​ത​മം​ഗ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ, നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​രു​ണ്ട്. ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ, ഒ​ക്ക​ൽ, ആ​വോ​ലി, അ​ങ്ക​മാ​ലി -ര​ണ്ട്, ആ​ല​ങ്ങാ​ട്, രാ​യ​മം​ഗ​ലം, വാ​ഴ​ക്കു​ളം, എ​ട​ത്ത​ല, കീ​ഴ്മാ​ട്, ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​ർ, എ​ളം​കു​ന്ന​പ്പു​ഴ, തി​രു​വാ​ണി​യൂ​ർ, കു​ട്ട​മ്പു​ഴ, വാ​ള​കം, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, പ​റ​വൂ​ർ, -ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കീ​ഴി​ലെ ട്രാ​ൻ​സ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ 87

    ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ന്നി​ധ്യ​വും നൂ​റി​ൽ താ​ഴെ. 87 പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​ത്. കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മി​ക്ക ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​പോ​ലും വോ​ട്ട​റാ​യി ഇ​ല്ല.

    കീ​ഴ്മാ​ട് -എ​ട്ട്, വാ​ള​കം, കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് -അ​ഞ്ച്, ആ​ലു​വ, ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട്, ആ​മ്പ​ല്ലൂ​ർ, ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര, കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം -നാ​ല്, മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, പാ​യി​പ്ര, പോ​ത്താ​നി​ക്കാ​ട്, വാ​ഴ​ക്കു​ളം -മൂ​ന്ന്, ശ്രീ​മൂ​ല​ന​ഗ​രം, ആ​വോ​ലി, പാ​ല​ക്കു​ഴ, പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ലം, നെ​ല്ലി​ക്കു​ഴി, എ​ട​ക്കാ​ട്ടു​വ​യ​ൽ, മൂ​ക്ക​ന്നൂ​ർ, ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ, കോ​ട്ടു​വ​ള്ളി -ര​ണ്ട്, കോ​ത​മം​ഗ​ലം, പ​റ​വൂ​ർ, ആ​യ​വ​ന, നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി, തി​രു​മാ​റാ​ടി, കീ​രം​പാ​റ, വാ​ര​പ്പെ​ട്ടി, ഐ​ക്ക​ര​നാ​ട്, മ​ഴു​വ​ന്നൂ​ർ, തി​രു​വാ​ണി​യൂ​ർ, ഉ​ദ​യം​പേ​രൂ​ർ, ഞാ​റ​ക്ക​ൽ, ക​ട​മ​ക്കു​ടി,ഒ​ക്ക​ൽ, വെ​ങ്ങോ​ല, രാ​യ​മം​ഗ​ലം, കാ​ഞ്ഞൂ​ർ, ആ​ല​ങ്ങാ​ട്, ഏ​ഴി​ക്ക​ര -ഒ​ന്ന് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം.

