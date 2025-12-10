Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    date_range 10 Dec 2025 12:41 PM IST
    date_range 10 Dec 2025 12:41 PM IST

    ഒരു വോട്ടല്ലേ, അത്​ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ.....?

    ഒരു വോട്ടല്ലേ, അത്​ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ.....?
    കൊ​ച്ചി: പൗ​ര​ന്‍റെ ഇഛാ​ശ​ക്​​തി​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ബോ​ധ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​മ്മ​തി​ദാ​ന അ​വ​കാ​​ശ​ത്തോ​ട്​ പു​തു​ത​ലു​റ​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​റും സ്​​നേ​ഹ​വു​മു​ണ്ട്​ പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഓ​രോ പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തി​ലും അ​ത്ത​രം കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​യ​വും​ രോ​ഗ​വും തീ​ർ​ത്ത അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ടു​വി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി വീ​ടി​ന്‍റെ നാ​ല്​ ചു​വ​രു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ പോ​ലും വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ൻ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി.

    ഉ​ച്ച​വെ​യി​ലി​ന്‍റെ കാ​ഠി​ന്യ​ത്തി​ലും പ​രി​മി​തി​ക​ളെ മ​ന​ക്ക​രു​ത്ത്​ കൊ​ണ്ട്​ മ​റി​ക​ട​ന്ന ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ മു​ത​ൽ ഊ​ന്നു​വ​ടി​യി​ൽ വാ​ർ​ധ​ക്യം താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തി​യ പ​ഴ​മ​ക്കാ​ർ വ​രെ അ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും കൈ​പി​ടി​ച്ച്​ അ​വ​ർ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​ത്തി. അ​ഭി​മാ​ന​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും നി​റ​ഞ്ഞ മു​ഖ​ത്തോ​ടെ, വ​ലി​യൊ​രു ക​ട​മ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​വ​ർ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ 54ാം ഡി​വി​ഷ​നാ​യ ഐ​ല​ൻ​ഡ്​​ സൗ​ത്തി​ലെ നേ​വ​ൽ ബേ​സ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​യ വാ​ത്തു​രു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി മ​രോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ ജോ​ണി (53) സ്കൂ​ൾ വ​രാ​ന്ത​യി​ലൂ​ടെ നി​ര​ങ്ങി നീ​ങ്ങി​യാ​ണ്​ ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്ന​ത്. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​ണ്​ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ത്ര അ​വ​ശ​ത​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ട്​ മു​ട​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന്​ ലോ​ട്ട​റി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നാ​യ ജോ​ണി. സ​മ​യം 11.15 ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ പ​ള്ളു​രു​ത്തി സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ്​ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ ബൂ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ മേ​രി എ​ന്ന 84കാ​രി വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത്​ പു​റ​ത്തേ​ക്കി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. വ​ടി കു​ത്തി അ​ൽ​പ്പം കു​നി​ഞ്ഞ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​രി​യു​ടെ കൈ ​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്​ കൂ​ടെ.

    വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി അ​വ​ർ ചി​രി​ച്ചു. വോ​ട്ട്​ മു​ട​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്ന്​ മേ​രി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്​ വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തും എ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ്​ അ​വ​ർ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ചെ​ല്ലാ​നം സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ്​ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ മൂ​ന്ന്​ ബൂ​ത്തി​ലും 12 മ​ണി​യോ​ട​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഇ​വി​ടെ വൈ​കീ​ട്ട്​ തി​ര​ക്ക്​ കൂ​ടു​മെ​ന്ന്​ സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വി​ടെ 90കാ​രി സ്​​റ്റെ​ല്ല മ​ക​ന്‍റെ കൈ​പി​ടി​ച്ചാ​ണ്​ വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    വോ​ട്ട്​ കു​ത്തി​യി​റ​ങ്ങി​യ​​പ്പോ​ൾ ക്ഷീ​ണം. കു​റ​ച്ചു​നേ​രം സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ പ​ടി​യി​ൽ മ​ക​നൊ​പ്പം വി​ശ്ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം പോ​കാ​നി​ങ്ങി​യ അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു: ‘ഇ​ക്കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ ഇ​തു​വ​രെ വോ​ട്ട്​ മു​ട​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ഇ​ന്നും വ​ന്നു’. വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ അ​മ്മ​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​വും നി​ർ​ബ​ന്ധ​വു​മാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ക​ന്‍റെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. ആ​ർ. ക​ന​ക​വ​ല്ലി എ​ന്ന 85കാ​രി​യും ഏ​റെ ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം ദാ​റു​ൽ ഉ​ലൂം സ്കൂ​ളി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ തീ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ പോ​ളി​ങ്​ ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വെ​യി​ൽ മൂ​ത്ത​തോ​ടെ ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​രു​മ​ണി മു​ത​ൽ ര​ണ്ട​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലും തി​ര​ക്കൊ​ഴി​ഞ്ഞു. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ പ​ത്ത്​ മ​ണി​ക്ക്​ മു​മ്പും വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​ ശേ​ഷ​വു​മാ​ണ്​ തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ​ള്ളു​രു​ത്തി, ക​ണ്ണ​മാ​ലി, ചെ​ല്ലാ​നം, ചെ​റി​യ ക​ട​വ്, ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി, വൈ​പ്പി​ൻ, നാ​യ​ര​മ്പ​ലം, മു​ള​വു​കാ​ട്​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഏ​റെ ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

