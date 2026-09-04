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    അനധികൃത ഓട്ടോ സർവീസ്: നഗരത്തിൽ മിന്നൽ പരിശോധന

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    40 കേസുകളിലായി ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ പിഴ ചുമത്തി
    അനധികൃത ഓട്ടോ സർവീസ്: നഗരത്തിൽ മിന്നൽ പരിശോധന
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    അ​ന​ധി​കൃ​ത സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മ​ല്ലാ​തെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വ്യാ​പ​ക മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന. അ​ന്യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ഭ​യ​ര​ഹി​ത​വു​മാ​യ യാ​ത്ര അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് എം.​വി.​ഡി സ്ക്വാ​ഡു​ക​ൾ തെ​രു​വി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 40 ഇ-​ച​ല്ലാ​നു​ക​ൾ വ​ഴി 1,17,750 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കി.

    ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ല് പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്വാ​ഡു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. എ​റ​ണാ​കു​ളം നോ​ർ​ത്ത്, സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ലു​വ, വൈ​റ്റി​ല ഹ​ബ്, ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, കാ​ക്ക​നാ​ട്, തു​ട​ങ്ങി​യ തി​ര​ക്കേ​റി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 60 ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. അ​ന്യ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ശേ​ഷം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന് പെ​ർ​മി​റ്റി​ല്ലാ​തെ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഓ​ടു​ന്ന 10 ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി പി​ഴ ചു​മ​ത്തി.

    ഫി​റ്റ്ന​സ് ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ​റും നി​കു​തി അ​ട​ക്കാ​ത്ത 16ഉം ​ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ചും ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും യാ​തൊ​രു രേ​ഖ​യു​മി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച മൂ​ന്ന് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ സ്റ്റേ​ജ് ക്യാ​രേ​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ 176 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 4,10,000 രൂ​പ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഇ​ത്ത​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ആ​ർ.​ടി.​ഒ ബി​ജു ഐ​സ​ക് അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Lightning raid in the city on Illegal auto service
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