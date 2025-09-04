Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    4 Sept 2025 10:18 AM IST
    date_range 4 Sept 2025 10:18 AM IST

    കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക്​

    കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ കു​ടും​ബ​ശ്രീ സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി ഐ.​എ​സ്.​ഒ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​ടെ തി​ള​ക്കം. 61 ഗ്രാ​മ സി.​ഡി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്ക് ഐ.​എ​സ്‌.​ഒ 9001:2015 സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സി.​ഡി.​എ​സ് കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ഐ.​എ​സ്‌.​ഒ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ ത്രി​ത​ല സം​ഘ​ട​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മേ​ൽ​ത​ട്ടാ​യ സി.​ഡി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി മാ​റാ​ടി​യും ആ​വോ​ലി​യും...

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ദ്യം മാ​റാ​ടി, ആ​വോ​ലി സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ച​ത്. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, പാ​റ​ക്ക​ട​വ്, പാ​മ്പാ​ക്കു​ട ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഗ്രാ​മ സി.​ഡി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ച്ചു. സി.​ഡി.​എ​സ് കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ ഐ.​എ​സ്‌.​ഒ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സി​സ്റ്റം (ക്യു.​എം.​എ​സ്) ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യോ​ടെ, സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യും സ​മ​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ക്യു.​എം.​എ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഓ​ഫി​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ടോ​ട്ട​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് (ടി.​ക്യു.​എം) ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​ർ, കു​ട്ടി​ക​ൾ, വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ബൈ​ലോ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക, സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ഐ.​എ​സ്‌.​ഒ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത് ഒ​ട്ടേ​റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ...

    ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​ത് 102 സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ളാ​ണ്. 61 സി.​ ഡി.​എ​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്നാ​ൽ അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​ക്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​യു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ശ്രീ ജി​ല്ല മി​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ടി.​എം. റ​ജീ​ന പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യം മു​ത​ൽ നി​ര​വ​ധി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഐ.​എ​സ്.​ഒ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. ശു​ചി​ത്വം, ഓ​ഫി​സ് സൗ​ക​ര്യം തുടങ്ങിയവ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. മൂ​ന്നു​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

