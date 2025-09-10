Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 1:13 PM IST

    ഓണം പൊടിപൊടിച്ച് കുടുംബശ്രീ; വി​പ​ണ​ന​മേ​ള​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി എ​റ​ണാ​കു​ളം

    ഓണം പൊടിപൊടിച്ച് കുടുംബശ്രീ; വി​പ​ണ​ന​മേ​ള​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി എ​റ​ണാ​കു​ളം
    ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ശ്രീ വി​പ​ണ​ന മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് (ഫ​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ)

    കൊ​ച്ചി: നാ​ടെ​ങ്ങും വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ൾ, പൂ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ​യും ത​കൃ​തി​യാ​യ വി​ൽ​പ​ന, ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മെ രു​ചി​യൂ​റും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ ക​ച്ച​വ​ട​വും... ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​രം​ഭ​ക​ർ ഓ​ണ​വി​ൽ​പ​ന പൊ​ളി​ച്ച​ടു​ക്കി. ജി​ല്ല​യി​ലെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​രം​ഭ​ക​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നേ​ടി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണം വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം മൂ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ വി​റ്റ ഇ​ന​ത്തി​ൽ 30 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ വി​റ്റ​തി​ൽ 75 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യും കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മെ ഒ​രു​കോ​ടി​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ ഗി​ഫ്റ്റ് ഹാം​പ​റു​ക​ളു​ടെ​യും 6.59 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് പൂ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ക​ച്ച​വ​ട​വും ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    മേ​ള​ക​ളി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം മു​ന്നി​ൽ

    വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ മു​ന്നി​ലാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഓ​രോ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും ര​ണ്ടു​വീ​തം വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ച്ച്​ ആ​കെ 207 മേ​ള​ക​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​രു​ക്കി. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി കാ​ർ​ഷി​കോ​ത്സ​വ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ ജി​ല്ല​ത​ല മേ​ള​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണി​ത്. ഈ ​മേ​ള​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ല്ലാ​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത് മൂ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ശ്രീ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ശ​ർ​ക്ക​ര വ​ര​ട്ടി, ചി​പ്സ്, അ​ച്ചാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യും വി​റ്റു​പോ​യ​ത്.

    15,000 ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക​ൾ...

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ തി​ര​ക്കി​നി​ടെ സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​രം​ഭ​ക​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ വി​ള​മ്പി​യ​ത് 15,000ത്തോ​ളം ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​ഴി 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചു. 40 സം​രം​ഭ​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​യാ​ണ് സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​​സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യി​ലാ​ണ് സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യ​ത്. 21 കൂ​ട്ടം ക​റി​ക​ളും മൂ​ന്നു​ത​രം പാ​യ​സ​വും വാ​ഴ​യി​ല​യും അ​ട​ക്കം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ രു​ചി​സ​ദ്യ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും ജി​ല്ല മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്.

    ഹി​റ്റാ​യി ‘ഓ​ണ​ക്ക​നി’​യും ‘നി​റ​പ്പൊ​ലി​മ’​യും

    ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ൽ​പ​ന​യി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം കു​ടും​ബ​ശ്രീ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച​ത് 75 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ്. ത​ക്കാ​ളി, പ​യ​ർ, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, ചീ​ര, വ​ഴു​ത​ന, പാ​വ​ൽ തേ​ങ്ങ, നേ​ന്ത്ര​ക്കാ​യ, ചേ​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ഓ​ണ​വി​പ​ണി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് സം​രം​ഭ​ക​ർ കൃ​ഷി​ചെ​യ്ത​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 2400 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്. ‘ഓ​ണ​ക്ക​നി’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യും വി​ള​വെ​ടു​പ്പു​മെ​ല്ലാം.

    പൂ​ക്കൃ​ഷി​യി​ലും മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് പൂ​ക്ക​ള​മി​ടാ​ൻ 6.59 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പൂ​ക്ക​ൾ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി. ‘നി​റ​പ്പൊ​ലി​മ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ൾ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ ജോ​യ​ന്‍റ്​ ല​യ​ബി​ലി​റ്റി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് (ജെ.​എ​ൽ.​ജി) ഏ​ക്ക​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പൂ​കൃ​ഷി ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ഹാം​പ​റു​ക​ൾ...

    തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ൻ ഗി​ഫ്റ്റ് ഹാം​പ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ കു​ടും​ബ​ശ്രീ ഓ​ണം ക​ള​റാ​ക്കി​യ​ത്. ര​ണ്ടു​ത​രം പാ​യ​സ​ക്കൂ​ട്ട്, ശ​ർ​ക്ക​ര വ​ര​ട്ടി, ചി​പ്സ്, മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി 10 ഇ​ന​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ഹാം​പ​റാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ൽ 15,000ത്തി​ന​ടു​ത്ത് ഹാം​പ​റു​ക​ൾ വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​കെ 750 രൂ​പ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഡെ​ലി​വ​റി ആ​പ്പാ​യ പോ​ക്ക​റ്റ് മാ​ർ​ട്ട് മു​ഖേ​ന​യും സി.​ഡി.​എ​സു​ക​ൾ മു​ഖേ​ന​യും മേ​ള​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​ന്‍റെ വി​പ​ണ​നം.

    kudumbasreeonam festErnakulam
