Madhyamam
    11 Sept 2025 12:38 PM IST
    11 Sept 2025 12:38 PM IST

    ഓണക്കാലത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് റെക്കോഡ് വരുമാനം

    ഓണക്കാലത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് റെക്കോഡ് വരുമാനം
    കൊ​ച്ചി: ഓ​ണാ​വ​ധി​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മൊ​ക്കെ മ​ട​ങ്ങാ​ൻ പൊ​തു​ജ​നം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​പ്പോ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത് റെ​ക്കോ​ഡ് വ​രു​മാ​നം. എ​റ​ണാ​കു​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ണി​ലെ ബ​സു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​റ​ഞ്ഞ​ത് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ടി​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 112.42 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ണി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഓ​ണ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ ജ​നം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യെ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ യാ​ത്ര​ക​ൾ മു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടി​യ​താ​ണ് വ​രു​മാ​ന വ​ർ​ധ​ന​വി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​തി​ന് കാ​ര​ണം. 3.06 കോ​ടി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്നേ​ദി​വ​സം 3.44 കോ​ടി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് സോ​ണു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ണി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം.

    അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ

    ബം​ഗ​ളൂ​രു, ചെ​ന്നൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​റൂ​ട്ടു​ക​ൾ. ഇ​ത് കൂ​ടാ​തെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബ​സ് സ​മ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ- 9188933779, വൈ​റ്റി​ല- 9188933781, ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി- 9188933780 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​വു​മാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​മാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​ർ, തി​ങ്ക​ൾ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​രു​മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത്. 23 ല​ക്ഷം രൂ​പ ടി​ക്ക​റ്റ് വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ 125.32 ശ​ത​മാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​ന​വു​മാ​യി റെ​ക്കോ​ഡി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി. 28.82 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വ​രു​മാ​നം.

    സാ​ധാ​ര​ണ 75 സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് നി​ന്ന് ഓ​പ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​റു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ൽ അ​ന്ന് 10 അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് 85 സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന​യു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം 18 അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റും പോ​കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ ഏ​റെ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത ഉ​ത്രാ​ട​ദി​ന​ത്തി​ൽ 22.48 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ൻ​പ​തി​നും മി​ക​ച്ച വ​രു​മാ​ന നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ എ​റ​ണാ​കു​ളം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു. 20.96 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഡ​ബി​ൾ​ ഡെ​ക്ക​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഡ​ബി​ൾ​ഡെ​ക്ക​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ബ​സ് നി​റ​യെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഡ​ബി​ൾ​ഡ​ക്ക​ർ ടൗ​ൺ​ചു​റ്റു​ന്ന സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച് മ​ണി, രാ​ത്രി എ​ട്ട് മ​ണി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സ​ർ​വി​സ് സ​മ​യം. തോ​പ്പും​പ​ടി കോ​പ്റ്റ് അ​വ​ന്യു വോ​ക് വേ, ​ഗോ​ശ്രീ പാ​ലം തു​ട​ങ്ങി ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ രാ​ത്രി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന​താ​ണ് യാ​ത്ര.

