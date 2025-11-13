Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Nov 2025 1:34 PM IST
    date_range 13 Nov 2025 1:34 PM IST

    കണക്ഷന്‍ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കൈക്കൂലി; കെ.എസ്‌.ഇ.ബി അസി. എൻജിനീയര്‍ വിജിലന്‍സ്‌ പിടിയില്‍

    കണക്ഷന്‍ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കൈക്കൂലി; കെ.എസ്‌.ഇ.ബി അസി. എൻജിനീയര്‍ വിജിലന്‍സ്‌ പിടിയില്‍
    എ​ൻ. പ്ര​ദീ​പ​ൻ

    കൊ​ച്ചി: ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രി​ൽ നി​ന്ന് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ന്‍ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട കെ.​എ​സ്‌.​ഇ.​ബി അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ വി​ജി​ല​ന്‍സ്‌ പി​ടി​യി​ലാ​യി. തേ​വ​ര ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ സെ​ക്ഷ​ന്‍ ഓ​ഫീ​സ്‌ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്‌ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി എ​ൻ. പ്ര​ദീ​പ​നെ​യാ​ണ്‌ വി​ജി​ല​ൻ​സ്‌ ബു​ധ​നാ​ഴ്‌​ച അ​റ​സ്‌​റ്റ്‌ ചെ​യ്‌​ത​ത്‌. സ്വ​കാ​ര്യ ക​ണ്‍സ്‌​ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ അ​സി. മാ​നേ​ജ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ്‌ ന​ട​പ​ടി.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്‌ 5.55ന്‌ ​തേ​വ​ര ജ​ങ്‌​ഷ​ൻ ബ​സ്‌ സ്റ്റോ​പ്പി​ല്‍ വ​ച്ച്‌ പ്ര​ദീ​പ​ൻ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ല്‍ നി​ന്നും 90,000 രൂ​പ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങ​വെ​യാ​ണ്‌ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്‌. പ​ന​മ്പി​ള്ളി ന​ഗ​റി​ന്‌ സ​മീ​പം ക​മ്പ​നി പ​ണി​ത നാ​ലു നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നാ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​നെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്‌ സ്ഥി​രം ക​ണ​ക്ഷ​ന്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ കെ​ട്ടി​ട ഉ​ട​മ​യും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നും തേ​വ​ര ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ സെ​ക്ഷ​ന്‍ ഓ​ഫീ​സി​ലെ​ത്തി.

    അ​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ പ്ര​ദീ​പ​നെ നേ​രി​ട്ട്‌ ക​ണ്ടാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ന്‍ സ്ഥി​ര​മാ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ക​യു​ള്ളൂ വെ​ന്നാ​ണ്‌ ഓ​ഫീ​സി​ല്‍ നി​ന്ന്‌ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​മെ​ന്ന്‌ വി​ജി​ല​ൻ​സ്‌ പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ര്‍ന്ന്‌ ഇ​രു​വ​രും പ്ര​ദീ​പ​നെ നേ​രി​ട്ട്‌ ക​ണ്ടു. സ്ഥി​ര ക​ണ​ക്ഷ​ന്‍ ന​ല്‍കാ​നും മ​റ്റ്‌ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്‌ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും പ്ര​ദീ​പ​ൻ 1,50,000 കൈ​ക്കൂ​ലി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കൈ​ക്കൂ​ലി പ​ണ​വു​മാ​യി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്‌ ഫോ​ണ്‍ വി​ളി​ച്ചി​ട്ട്‌ ചെ​ല്ലാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ഈ ​വി​വ​രം എ​റ​ണാ​കു​ളം വി​ജി​ല​ന്‍സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ദീ​പ​നെ വ്യാ​ഴാ​ഴ്‌​ച കോ​ട്ട​യം വി​ജി​ല​ന്‍സ്‌ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:vigilance casebribery caseArrest
