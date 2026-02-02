Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightകോ​ട്ട​പ്പു​റം പാ​ലം...
    Kochi
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 9:28 AM IST

    കോ​ട്ട​പ്പു​റം പാ​ലം പി​ല്ല​ർ താ​ഴേ​ക്കി​രു​ന്നു; കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റി​ങ് നി​ര്‍ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ട്ട​പ്പു​റം പാ​ലം പി​ല്ല​ർ താ​ഴേ​ക്കി​രു​ന്നു; കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റി​ങ് നി​ര്‍ത്തി
    cancel
    camera_alt

    1. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66 കോ​ട്ട​പ്പു​റം പാ​ല​ത്തി​ന്റെ മൂ​ത്ത​കു​ന്നം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ പി​ല്ല​റു​ക​ള്‍

    താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ല്‍, 2.പി​ല്ല​റു​ക​ള്‍ താ​ഴ്ന്ന​പ്പോ​ള്‍ മു​ക​ള്‍ഭാ​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ ഉ​യ​ര​വ്യ​ത്യാ​സം

    പ​റ​വൂ​ര്‍: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത 66ല്‍ ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന കോ​ട്ട​പ്പു​റം-​വി.​പി തു​രു​ത്ത് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പി​ല്ല​റു​ക​ളി​ല്‍ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം താ​ഴേ​ക്കി​രു​ന്നു. ഇ​തേ തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്റ്റീ​ല്‍ ഗ​ര്‍ഡ​റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് ഡെ​ക്ക് സ്ലാ​ബി​ലും ഉ​യ​ര​വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി. തു​ട​ര്‍ന്ന് മു​ക​ള്‍ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റി​ങ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി നി​ര്‍ത്തി​വെ​ച്ചു.

    മൂ​ത്ത​കു​ന്ന​ത്തു​നി​ന്ന് വി.​പി തു​രു​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ പി​ല്ല​റു​ക​ളി​ല്‍ ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​മാ​ണ് ഒ​രു മീ​റ്റ​റോ​ളം താ​ഴേ​ക്കി​രു​ന്ന​ത്. തൂ​ണു​ക​ളി​ല്‍ ട​ണ്‍ ക​ണ​ക്കി​ന് ഭാ​ര​മു​ള്ള സ്റ്റീ​ല്‍ ഗ​ര്‍ഡ​റു​ക​ളും ഡെ​ക്ക് ഷീ​റ്റു​ക​ളും സ്റ്റീ​ല്‍ റോ​ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച് ക​മ്പി​ക​ള്‍ പാ​കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് കോ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്തെ ര​ണ്ട് പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും പ​ണി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ റോ​ഡ് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് (ഐ.​ആ​ര്‍.​സി) മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ച് ഭാ​ര​ക്കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​രെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വി​ധം പ​ണി തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന പാ​ല​ത്തി​ന്റെ തൂ​ണു​ക​ള്‍ താ​ഴോ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് പാ​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ല്‍ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ഇ​ത് ആ​ദ്യം ക​ണ്ട​ത്. പി​ന്നീ​ട് ക​രാ​ര്‍ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​രെ​ത്തി പാ​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ലും മു​ക​ളി​ലും പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റി​ങ് നി​ര്‍ത്തി​വെ​ച്ച​ത്. കോ​ട്ട​പ്പു​റം പ​ഴ​യ പാ​ല​ത്തി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് പു​തി​യ പാ​ലം പ​ണി​യു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ പാ​ലം പ​ണി​യു​മ്പോ​ഴും ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ തൂ​ണു​ക​ള്‍ താ​ഴേ​ക്കി​രു​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ മ​ല​വെ​ള്ള​ക്കാ​ല​ത്ത് പു​ഴ​യി​ല്‍ അ​ടി​ഞ്ഞ വ​ലി​യ ഒ​രു ത​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട​തി​ന് താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക ബ​ദ​ല്‍ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പാ​ലം പ​ണി തീ​ര്‍ത്ത​ത്. കൂ​റ്റ​ന്‍ ക്രൗ​ള​ര്‍ ക്രെ​യി​ന്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 50 ട​ണ്ണി​ലേ​റെ ഭാ​ര​മു​ള്ള കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റ് ഗ​ര്‍ഡ​റു​ക​ളാ​ണ് പു​തി​യ പാ​ല​ത്തി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഉ​പ്പു​വെ​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ തു​രു​​മ്പെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ സ്റ്റീ​ല്‍ പാ​ളി​ക​ളി​ല്‍ ആ​ന്റി ട്രോ​സി പ്രൈ​മ​ര്‍ പൂ​ശി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റി​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം അ​തി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ പു​ഴ​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ഉ​പ്പു​വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്ത് ന​ന​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി ഉ​യ​ര്‍ന്നി​രു​ന്നു. ര​ണ്ട​ര വ​ര്‍ഷം മു​ന്നേ പു​ഴ​യി​ല്‍ പ​ണി​ത തൂ​ണു​ക​ളു​ടെ കോ​ണ്‍ക്രീ​റ്റി​ങ് അ​ട​ര്‍ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി ശ​ക്ത​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പ​ണി നി​ര്‍ത്തി​വെ​ച്ച്​ വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം തൂ​ണു​ക​ളി​ല്‍ വീ​ണ്ടും ക​മ്പി കെ​ട്ടി പ്ലാ​സ്റ്റ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ പി​ല്ല​റു​ക​ള്‍ താ​ഴ്ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ട​ന്‍ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ക​രാ​ര്‍ ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. തൂ​ണു​ക​ളു​ടെ പ​ണി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ പൈ​ലി​ങ്ങി​ന്റെ ത​ക​രാ​റാ​യി​രി​ക്കും കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. ഡ​ല്‍ഹി ഓ​റി​യ​ന്റ​ല്‍ സ്‌​ട്രെ​ക്ച​റ​ല്‍ പ്രൈ​വ​റ്റ് ലി​മി​റ്റ​ഡാ​ണ് മൂ​ത്ത​കു​ന്നം മു​ത​ല്‍ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി വ​രെ​യു​ള്ള റീ​ച്ചി​ലെ പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും റോ​ഡു​ക​ളു​ടേ​യും ക​രാ​റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiKottappuramEranamkulam NewsMalayalam News
    News Summary - Kottappuram bridge pillars have fallen; concreting stopped
    Similar News
    Next Story
    X