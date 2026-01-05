Begin typing your search above and press return to search.
    കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം ഗുജറാത്തി സ്കൂൾ

    ഗു​ജ​റാ​ത്തി പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​ക എ​യ്ഡ​ഡ് വി​ദ്യാ​ല​യം
    ശ്രീ ​കൊ​ച്ചി​ൻ ഗു​ജ​റാ​ത്തി വി​ദ്യാ​ല​യ

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​സ​മൂ​ഹം 1919ൽ ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​ണ് ശ്രീ​കൊ​ച്ചി​ൻ ഗു​ജ​റാ​ത്തി വി​ദ്യാ​ല​യ. അ​തി​നും ഏ​റെ മു​മ്പ്​ ത​ന്നെ ‘ബേ​ട്ടി പ​ഠാ​വോ, ബേ​ട്ടി ബ​ച്ചാ​വോ‘ എ​ന്ന ആ​ശ​യം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഗു​ജ​റാ​ത്തി​സ​മൂ​ഹം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും കൈ​തൊ​ഴി​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി പാ​ഠ​ശാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.1904 ജൂ​ൺ 25നാ​ണ് ഈ ​ആ​ശ​യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് ഗു​ജ​റാ​ത്തി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ജ​റാ​ത്തി ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​യ്യ​ൽ, പാ​ച​കം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൂ​ടി അ​ഭ്യ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ഠ​ശാ​ല ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ 32 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ശി​ശു​മ​ന്ദി​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി. 1919 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 27 ന് ​ദി​വാ​ൻ ടി. ​വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വാ​ചാ​ര്യ സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു. പി​ന്നീ​ട്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​ത​തും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​യി​രു​ന്നു.

    പോ​പ​ത് ലാ​ൽ ഗോ​വി​ന്ദ് ജി ​സം​ഘാ​നി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ. 1957ൽ ​എ​യ്ഡ​ഡ് വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​യി. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഗു​ജ​റാ​ത്തി ഭാ​ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ഠ​നം. 1962ൽ ​ഹൈ​സ്കൂ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഏ​ഴു​വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 1963ൽ ​ഹൈ​സ്കൂ​ളി​നു വേ​ണ്ടി നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ന്ന​ത്തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ശ​ങ്ക​റാ​ണ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    ഹൈ​സ്കൂ​ൾ, ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ൺ എ​യ്ഡ​ഡാ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ഉ​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്​ പു​റ​മെ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​യും പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​ക എ​യ്ഡ​ഡ് വി​ദ്യാ​ല​യ​മെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത കൂ​ടി ഇ​തി​നു​ണ്ട്. ഗു​ജ​റാ​ത്തി ഭാ​ഷ​ക്കാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രീ​ക്ഷ​യും ന​ട​ത്തു​ന്നു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി, ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ ടാ​ഗോ​ർ, മൊ​റാ​ർ​ജി ദേ​ശാ​യി, ലാ​ല ല​ജ്പ​ത് റാ​യ്, സ​ർ​ദാ​ർ വ​ല്ല​ഭാ​യ് പ​ട്ടേ​ൽ, പ​ണ്ഡി​റ്റ് മ​ദ​ൻ മോ​ഹ​ൻ മാ​ള​വ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ സ്കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    1999ൽ ​ഗു​ജ​റാ​ത്തി കോ​ള​ജും തു​ട​ങ്ങി. കൊ​ച്ചി ഗു​ജ​റാ​ത്തി മ​ഹാ​ജ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലാ​ണ് സ്കൂ​ളും കോ​ള​ജും. ശാ​ര​ദ മ​ന്ദി​ർ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മ​റ്റൊ​രു അ​ൺ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളും ന​ഴ്സ​റി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട് കി​ഡ്സ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​വും മ​ഹാ​ജ​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 2330 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ ചേ​ത​ൻ ഡി. ​ഷാ പ​റ​ഞ്ഞു.

