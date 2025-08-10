Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightഓ​ർ​മ​യാ​കു​മോ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 9:33 AM IST

    ഓ​ർ​മ​യാ​കു​മോ കൊച്ചിയുടെ ചീ​ന​വ​ല​?

    text_fields
    bookmark_border
    • അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക വേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​ല​രും ചീ​ന​വ​ല ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.
    • മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​തക്കു​റ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു
    ഓ​ർ​മ​യാ​കു​മോ കൊച്ചിയുടെ ചീ​ന​വ​ല​?
    cancel

    ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി​യെ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യം ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്, നീ​ണ്ട ക​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ മാ​ടി​വി​ളി​ക്കു​ന്ന, ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചീ​ന​വ​ല​ക​ളാ​ണ്. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ കൈ​യൊ​പ്പാ​യി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​വ വി​സ്മൃ​തി​യി​ലാ​വു​ക​യാ​ണോ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണി​ന്ന്. തീ​ര​ത്ത് 22 ചീ​ന​വ​ല​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട​ത്ത് അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ട്ടെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക വേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​മ​ക​ൾ പ​ല​രും ചീ​ന​വ​ല ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ത്സ്യ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ചീ​ന​വ​ല​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പും അ​ലം​ഭാ​വം കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ട്രാ​വ​ൽ ഗൈ​ഡു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്; പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്രം

    12 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ചീ​ന​വ​ല​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ട്. കൊ​ച്ചി കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ ചൈ​നീ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ചീ​ന​വ​ല​ക​ളു​ടെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ ക​ണ്ട് പൈ​തൃ​ക​ത്ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ സ​ഹാ​യം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. പ​ക്ഷേ, അ​ന്ന​ത്തെ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​തൊ​രു നാ​ണ​ക്കേ​ടാ​യി തോ​ന്നി, സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം ചൈ​നീ​സ് സ​ഹാ​യ​വാ​ഗ്ദാ​നം നി​ര​സി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ണ​മെ​ടു​ത്ത് ചീ​ന​വ​ല ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഒ​ന്ന​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചീ​ന​വ​ല​ക​ളു​ടെ കൈ​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള നീ​ള​മു​ള്ള തേ​ക്കി​ൻ​ത​ടി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് വ​ന്ന ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ക ര​ണ്ടു​കോ​ടി​യാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി. ചീ​ന​വ​ല​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​യ ക​ള​സാ​ന്തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ത​മ്പ​കം, തേ​ക്ക് മു​ത​ലാ​യ മ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​വീ​ക​ര​ണ ജോ​ലി​ക​ൾ ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങി.

    ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​യു​ട​ൻ ടൂ​റി​സം പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് ആ​ദ്യ​മെ​ത്തി​യ​ത് ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ക​ട​പ്പു​റം മോ​ടി​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ചീ​ന​വ​ല ന​വീ​ക​ര​ണം അ​ട​ക്കം ഒ​ട്ടേ​റെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പി​ന്നെ ചീ​ന​വ​ല ഉ​ട​മ​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​യ​ട​ക്കം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ച് കി​ട്ടു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ൽ നാ​ല​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ ക​ടം വാ​ങ്ങി​യും പ​ലി​ശ​ക്കെ​ടു​ത്തും സ്വ​രൂ​പി​ച്ച പ​ണം​കൊ​ണ്ട് വി​ൻ​സെൻറ് എ​ന്ന വ്യ​ക്തി ചീ​ന​വ​ല ന​വീ​ക​രി​ച്ചു.

    എം.​എ​ൽ.​എ, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ​ത്തി കൊ​ട്ടി​ഗ്​​ഘോ​ഷി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തു​പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച പ​ണം സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ൻ​സെൻറി​ന് കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. തീ​ര​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു ചീ​ന​വ​ല ഉ​ട​മ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഉ​റ​പ്പി​ൽ ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ മു​ട​ക്കി കു​റ്റി​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫ​ണ്ട് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി തു​ട​ർ​ജോ​ലി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ത​ടി​ക​ൾ ന​ശി​ക്കു​ന്നു

    ചീ​ന​വ​ല​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ തേ​ക്ക്, ത​മ്പ​കം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ത​ടി​ക​ൾ കാ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ക​മാ​ല​ക്ക​ട​വി​ൽ പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​ത് പി​ന്നി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം വെ​യി​ലും മ​ഴ​യു​മേ​റ്റ് ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ ഏ​റെ; സ​ർ​ക്കാ​ർ​ സ​ഹാ​യം അ​നി​വാ​ര്യം

    അ​ഞ്ച് നൂ​റ്റാ​ണ്ട്​ മു​മ്പാ​ണ് ചീ​ന​വ​ല​ക​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നീ​ള​മു​ള്ള തേ​ക്കി​ൻ​ക​ഴ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചീ​ന​വ​ല​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, തേ​ക്കി​ൻ​ക​ഴ​ക​ൾ​ക്ക് ഭീ​മ​മാ​യ തു​ക ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പ​ക​രം ഇ​രു​മ്പു​പൈ​പ്പു​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നീ​ള​മേ​റി​യ തേ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​യാ​സ​വും ഈ ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് ചീ​ന​വ​ല​ക​ളു​ടെ പൈ​തൃ​ക​ത്ത​നി​മ ചോ​ർ​ത്തു​ന്നു. പൊ​തു​വെ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. പാ​യ​ലു​ക​ൾ അ​ടി​ക്ക​ടി അ​ടി​യു​ന്ന​ത് വ​ല കീ​റു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. മീ​ൻ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കി​ട്ടാ​താ​യ​തും ഒ​രു​പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. ഇ​തു​മൂ​ലം വ​ല വ​ലി​ച്ചു​ക​യ​റ്റാ​ൻ മോ​ട്ടോ​റു​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തെ​ല്ലാം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ ചീ​ന​വ​ല​ക​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യ ചീ​ന​വ​ല​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ടൂ​റി​സം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochifishingFort kochichinese netKochi newsrepairs
    News Summary - Kochi's Chinatown; Many owners are abandoning Chinatown because of the huge cost of repairs
    Similar News
    Next Story
    X