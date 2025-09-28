Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:09 PM IST

    ഓളപ്പരപ്പിൽ ഒരുപിടി നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ജലപാതകളിലേക്ക് വാട്ടർ മെട്രോ

    ഓളപ്പരപ്പിൽ ഒരുപിടി നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ജലപാതകളിലേക്ക് വാട്ടർ മെട്രോ
    കൊ​ച്ചി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ഥ​മ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഖ്യാ​തിയും അ​തി​ലൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ നേ​ട്ട​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ്. ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ വ​രെ ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ വ​ള​ർ​ന്ന​ത് അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും സ​മാ​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന​തും മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി ഹി​റ്റാ​യ​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ 21 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍കൂ​ടി ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ ആ​ലോ​ച​ന​ക​ളെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​വ​രെ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ലോ​ക ബാ​ങ്കും വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ സേ​വ​ന​വു​മാ​യി കൈ​കോ​ര്‍ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന മി​ക​വി​ന് നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    29 മാ​സം, അ​ര​ക്കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം​കൊ​ണ്ട് ഏ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച നേ​ട്ട​മാ​ണ് കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​ക്ക് പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. 29 മാ​സം​കൊ​ണ്ട് 50 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ 2023 ഏ​പ്രി​ല്‍ 25നാ​ണ് സ​ര്‍വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ വി​വി​ധ ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ൾ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ, വി.​വി.​ഐ.​പി​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ ദി​നം​പ്ര​തി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യി​ൽ ന​ഗ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്നു. 24 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ണ്ട അ​ഞ്ച് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ 125 ട്രി​പ്പാ​ണ് പ്ര​തി​ദി​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ര്‍വി​സ് തു​ട​ങ്ങി ആ​ദ്യ​ത്തെ 107 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് 10 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത 95 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 20 ല​ക്ഷ​മാ​ക്കി. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള 185 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 30 ല​ക്ഷ​വും 160 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് 40 ല​ക്ഷ​വു​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള 161 ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് 50 ല​ക്ഷ​വും പി​ന്നി​ട്ടു.

    വി​ല്ലി​ങ്ട​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡ്, മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി റൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഉ​ട​ൻ

    ഹൈ​കോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ല്ലി​ങ്ട​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡ്, മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​ട​ൻ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട്-​ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി, ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട്-​വൈ​പ്പി​ൻ, ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട്-​ചി​റ്റൂ​ർ-​ചേ​രാ​നെ​ല്ലൂ​ർ, വൈ​റ്റി​ല-​കാ​ക്ക​നാ​ട് റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഹൈ​കോ​ര്‍ട്ട്, ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി, വൈ​പ്പി​ന്‍, ബോ​ള്‍ഗാ​ട്ടി, മു​ള​വു​കാ​ട് സൗ​ത്ത് ചി​റ്റൂ​ര്‍, ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​ര്‍, ഏ​ലൂ​ര്‍, വൈ​റ്റി​ല, കാ​ക്ക​നാ​ട് എ​ന്നീ ടെ​ര്‍മി​ന​ലു​ക​ളാ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 20 ബോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ സ​ർ​വി​സി​നു​ള്ള​ത്. ഇ​നി ര​ണ്ട് ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​കൂ​ടി ഉ​ട​ൻ ല​ഭി​ക്കും. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, വി​ല്ലി​ങ്ട​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡ്, കു​മ്പ​ളം, പാ​ലി​യം​തു​രു​ത്ത്, ക​ട​മ​ക്കു​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ചി​ട​ത്ത് ടെ​ര്‍മി​ന​ലു​ക​ളു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കും.

    ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് ഉ​ണ​ർ​വ്

    കൊ​ച്ചി കാ​യ​ലി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നും ന​ഗ​ര​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​മാ​യി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യി​ൽ ക‍യ​റു​ന്ന​വ​രാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും. ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രും കു​റ​വ​ല്ല. വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​തോ​ടെ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ കൊ​ച്ചി കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി യാ​ത്ര ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യു​ടെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ അ​റി​ഞ്ഞ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ യാ​ത്ര ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് കൊ​ച്ചി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ട് മ​ട​ങ്ങാ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗ്രാ​മ​ഭം​ഗി നി​റ​യു​ന്ന ക​ട​മ​ക്കു​ടി​യി​ലേ​ക്കു​കൂ​ടി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ എ​ത്തും.

    നാ​ടാ​കെ പ​ട​രു​ന്ന ഖ്യാ​തി

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ അ​ത് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. കൊ​ച്ചി മാ​തൃ​ക​യി​ൽ മു​ബൈ​യി​ൽ വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ശ​ദ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​ർ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടെ​ൻ​ഡ​റി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ 4.4 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ക​രാ​ർ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ചു.

    മും​ബെ മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ പ്ര​ദേ​ശം മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വ​യ്​​ത​ർ​ണ, വ​സാ​യ്, മ​നോ​രി, താ​നെ, പ​ന​വേ​ൽ, ക​രാ​ഞ്ജ തു​ട​ങ്ങി​യ ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ല്ലി​ന്റെ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ൻ​സി വി​ഭാ​ഗം ത​യാ​റാ​ക്കി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​ക്ക് അ​ധി​ക ടി​ക്ക​റ്റി​ത​ര വ​രു​മാ​ന​ത്തി​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ​ഴി തു​റ​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര ഉ​ള്‍നാ​ട​ൻ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം 11 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കേ​ന്ദ്ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും 18 വ്യ​ത്യ​സ്ത ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​വും കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. പ​ട്‌​ന, ശ്രീ​ന​ഗ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ഹ്​​മ​ദാ​ബാ​ദ്, ഗു​ഹാ​ത്തി എ​ന്നി​വ​ിട​ങ്ങ​ളി​ലെ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടും ഉ​ട​നു​ണ്ടാ​കും. വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ ആ​ലു​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സി​യാ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ര്‍വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സാ​ധ്യ​ത​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​രം​ഭ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. ഉ​ട​ൻ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കും.

    കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​ക്കും സി​യാ​ലി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം​മൂ​ലം യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് കു​റ​ക്കാ​നും വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് ആ​ലു​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പെ​രി​യാ​റി​ലൂ​ടെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം.

    (അ​വ​സാ​നി​ച്ചു)

