Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightബിനാലെ, കാർണിവൽ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:23 AM IST

    ബിനാലെ, കാർണിവൽ വേദികളിൽ താരമായി ‘കൊച്ചി റാണി’

    text_fields
    bookmark_border
    ബിനാലെ, കാർണിവൽ വേദികളിൽ താരമായി ‘കൊച്ചി റാണി’
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ച്ചി റാ​ണി​യെ​ന്ന

    ഡ​യാ​നാ ഡി ​ബാ​ള്‍

    Listen to this Article

    ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി​ൻ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലും കൊ​ച്ചി മു​സ​രി​സ് ബി​നാ​ലെ വേ​ദി​ക​ളി​ലും ത​ല​യി​ൽ റാ​ണി​യു​ടെ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ ഒ​രു വി​ദേ​ശ വ​നി​ത​യെ കാ​ണാം. ക​ഴി​ഞ്ഞ 13 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കൊ​ച്ചി​യു​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്. ഇ​വ​രെ ക​ണ്ട് കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ ചെ​ല്ലു​ന്ന​വ​രോ​ട് പ​ച്ച മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ ‘ഞാ​ൻ കൊ​ച്ചി റാ​ണി’ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച് സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. പി​ന്നെ അ​റി​യാ​വു​ന്ന​ത്ര മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യി​ൽ സം​സാ​രം.

    കൊ​ച്ചി റാ​ണി​യെ​ന്ന പേ​ര് കേ​ട്ട് ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രോ​ട് ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ​ന്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ഈ 73​കാ​രി ത​ന്‍റെ ശ​രി​യാ​യ പേ​ര് ഡ​യാ​നാ ബാ​ള്‍ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കും. ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി​യോ​ടു​ള്ള ത​ന്റെ പ്ര​ണ​യം ക​ണ്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ ത​നി​ക്ക് ചാ​ര്‍ത്തി ത​ന്ന പ​ട്ട​മാ​ണ് കൊ​ച്ചി റാ​ണി​യെ​ന്ന പേ​രെ​ന്ന് ഡ​യാ​നാ ബാ​ള്‍ എ​ന്ന ഡി ​ബാ​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങ​നെ അ​റി​യാ​നാ​ണ് താ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​വ​രോ​ടു ഒ​പ്പം നി​ന്ന് സ്വ​ന്തം ഫോ​ണി​ൽ സെ​ൽ​ഫി പ​ക​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഫോ​ർ​ട്ട്‌​കൊ​ച്ചി​യെ ത​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യം എ​ന്നാ​ണ് ഡ​യാ​ന ബാ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    2012 ബി​നാ​ലെ കാ​ണാ​നാ​ണ് ഡ​യാ​നാ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഫോ​ർ​ട്ട്‌ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് തി​രി​ച്ചു പോ​കാ​ൻ തോ​ന്നി​യി​ല്ല എ​ങ്കി​ലും വി​സ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ആ​റ് മാ​സം ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ബി​നാ​ലെ കാ​ല​ത്തും ഡ​യാ​നാ ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തും. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​ത് മു​ട​ക്കി​യി​ല്ല. ക​ലാ​കാ​രി കൂ​ടി​യാ​യ ഡ​യാ​നാ ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ഹോം ​സ്റ്റേ​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochicarnivalraniBiennale
    News Summary - 'Kochi Rani' becomes a star at Biennale and Carnival venues
    Similar News
    Next Story
    X