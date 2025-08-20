Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightകൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 12:36 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 12:36 PM IST

    കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്​പോർട്ട്​ അതോറിറ്റി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ തുടങ്ങണം -ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ർ​ക്കാ​റും കെ.​എം.​ടി.​എ​യും ആ​ലോ​ചി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം
    കൊച്ചി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രാൻസ്​പോർട്ട്​ അതോറിറ്റി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ തുടങ്ങണം -ഹൈകോടതി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​പൊ​ളി​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി (കെ.​എം.​ടി.​എ) പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ആ​സൂ​ത്രി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന്​ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ബ​സ​ന്ത് ബാ​ലാ​ജി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം.

    അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ചെ​റാ​യി സ്വ​ദേ​ശി അ​ഡ്വ. റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് രാ​ജേ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ അ​ട​ക്കം ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. കെ.​എം.​ടി.​എ ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം 2020 ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​നാ​ണ്​ കൊ​ച്ചി അ​തോ​റി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത​ത്. സി.​ഇ.​ഒ​യെ നി​യ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ര​ഹി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​കെ അ​നു​വ​ദി​ച്ച 17.4 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യി​ൽ നി​ന്ന് ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ൽ നി​യ​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ ജോ​ലി​ക്ക്​ ചേ​ർ​ന്നി​ല്ല.

    അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് ഓ​ഫി​സോ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ളോ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ളോ വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. 2025 -26ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത് മ​ന​സ്സി​രു​ത്താ​തെ​യാ​ണ്. അ​ഞ്ച്​ കോ​ടി രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലും ര​ണ്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ കൊ​ണ്ട്​ മാ​ത്രം പ​ദ്ധ​തി എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​ലും വ്യ​ക്​​ത​ത​യി​ല്ല.

    കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ഗ​താ​ഗ​ത സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും വ്യ​ക്ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട് സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റും കെ.​എം.​ടി.​എ​യും ആ​ലോ​ചി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. കു​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ത്ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വേ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച് നി​യ​മി​ക്ക​ണം. ഓ​ഫി​സും ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ളും അ​ട​ക്കം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​തോ​റി​റ്റി പൂ​ർ​ണ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiLocal NewsHigh courtmetropolitanLatest News
    News Summary - Kochi Metropolitan Transport Authority should be launched on Kerala Piravi Day - High Court
    Similar News
    Next Story
    X