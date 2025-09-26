Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    26 Sept 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    26 Sept 2025 12:12 PM IST

    ഓടിയെത്തുന്നു, ഇൻഫോപാർക്കിലേക്ക്...

    പ്ര​തി​മാ​സം 15 മു​ത​ൽ 20 ല​ക്ഷം വ​രെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ
    kochi metro construction work
    കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.  (പാ​ലാ​രി​വ​ട്ട​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം),  (ചിത്രം: ബൈ​ജു കൊ​ടു​വ​ള്ളി)

    കൊ​ച്ചി: കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​ന്ന മെ​ട്രോ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൂ​ര​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ആ​ലു​വ മു​ത​ൽ തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ വ​രെ​യു​ള്ള ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ, ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​വും അ​തി​വേ​ഗം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. പി​ങ്ക്​ ലൈ​ൻ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ലൂ​ർ ജെ.​എ​ൽ.​എ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം മു​ത​ൽ കാ​ക്ക​നാ​ട് ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് വ​രെ നീ​ളു​ന്ന പാ​ത​യെ വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം കാ​ണു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ത്താ​നും സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ശ്ര​മം. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഐ.​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്.

    ജൂ​ണി​ൽ പി​ങ്ക് ലൈ​നി​ൽ മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​നോ​ടും

    പി​ങ്ക് ലൈ​നി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ 2026 ജൂ​ണി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ് കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ (കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡ്)​ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ജെ.​എ​ൽ.​എ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം മു​ത​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ അ​ഞ്ച് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക. പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം ജ​ങ്ഷ​ൻ, ആ​ലി​ൻ​ചു​വ​ട്, ചെ​മ്പു​മു​ക്ക്, വാ​ഴ​ക്കാ​ല, പ​ട​മു​ഗ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​കും സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ. തു​ട​ർ​ന്ന് 2026 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് വ​രെ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട മെ​ട്രോ പാ​ത​യു​ടെ സ​ർ​വി​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ജ​ങ്ഷ​ൻ, കൊ​ച്ചി​ൻ സെ​സ്, ചി​റ്റേ​ത്തു​ക​ര, കി​ൻ​ഫ്ര പാ​ർ​ക്ക്, ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക്, സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​യി മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​ൻ ഓ​ടി​യെ​ത്തും. 11.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പാ​ത.

    ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് പാ​ത​യി​ൽ യാ​ത്ര ഇ​ങ്ങ​നെ

    ജെ.​എ​ൽ.​എ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പി​ങ്ക് ലൈ​ൻ ര​ണ്ടാ​യി തി​രി​യ​ുന്ന​ത്. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​​രി​ട്ട് ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​താ​ത് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ലു​വ റൂ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​മെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ജെ.​എ​ൽ.​എ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങ​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​നി​ൽ യാ​ത്ര തു​ട​രാം.

    നി​ർ​മാ​ണം അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ

    ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പാ​ത​യി​ൽ 2018 പൈ​ലു​ക​ളാ​ണ് വ​യ​ഡ​ക്ടു​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ 1004 എ​ണ്ണം ഇ​തി​ന​കം സ്ഥാ​പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട ആ​കെ പൈ​ൽ ക്യാ​പ്പു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 469 ആ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 110 എ​ണ്ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു.

    ആ​കെ 469 പി​യ​റു​ക​ളി​ൽ 38 എ​ണ്ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തി​ന്‍റെ​യും മു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട പി​യ​ർ ക്യാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ആ​റെ​ണ്ണം ഇ​തു​വ​രെ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ തൂ​ണു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ പ​ണി​യും ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ കാ​സ്റ്റി​ങ് യാ​ർ​ഡി​ൽ പ്രീ​ഫാ​ബ് രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 490 യു ​ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം. ഇ​തി​ൽ 78 എ​ണ്ണം പ​ണി​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ 371 പി​യ​ർ ക്യാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ 68 എ​ണ്ണം യാ​ർ​ഡി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. 543 ഐ ​ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ളി​ൽ 59 എ​ണ്ണം പ​ണി​തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​വി​ടെ​യെ​ത്തി മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം?

    ആ​ലു​വ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട മെ​ട്രോ പാ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ശ​ദ പ​ഠ​ന​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ത് കൂ​ടി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര ഏ​റെ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മെ​ട്രോ​യി​ൽ ക​യ​റി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്താം. മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, വൈ​റ്റി​ല തു​ട​ങ്ങി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മെ​ട്രോ​യി​ലെ​ത്തി മ​റ്റ് മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര തു​ട​രാം.

    പ​ണി​യും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും

    ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ട്. മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ൽ ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​മ്പോ​ൾ ചെ​റി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴും ബൈ​ക്കു​കാ​ർ റോ​ഡി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന ഫു​ട്പാ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​യ​റ്റി ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്.

    വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ൽ വൈ​കീ​ട്ടും രാ​വി​ലെ​യും തി​ര​ക്കേ​റി​യ നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര ത​ന്നെ കാ​ണാം. റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും ഇ​ര​ട്ടി​ദു​രി​ത​മാ​ണ്.

