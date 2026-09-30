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    കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ടം; പിങ്ക് ലൈന്‍ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു

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    11.20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ എ​ലി​വേ​റ്റ​ഡ് പാ​ത​യും 11 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്
    കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ടം; പിങ്ക് ലൈന്‍ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു
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    നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി മെ​​ട്രോ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​മാ​യ ‘പി​ങ്ക് ലൈ​നി’​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ജ​വ​ഹ​ര്‍ലാ​ല്‍ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് കാ​ക്ക​നാ​ട് വ​ഴി സ്മാ​ര്‍ട് സി​റ്റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള 11.20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ എ​ലി​വേ​റ്റ​ഡ് പാ​ത​യു​ടെ​യും 11 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ര്‍മാ​ണ​മാ​ണ് മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്.

    വ​യ​ഡ​ക്റ്റി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ 2024 ജൂ​ണ്‍ 12നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ വി​ദേ​ശ​വാ​യ്പ അ​നു​മ​തി വൈ​ക​ലും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി-​വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി ലൈ​നു​ക​ള്‍, ഗ്യാ​സ് പൈ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ല്‍ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി നി​ര്‍ണാ​യ​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. നി​ല​വി​ല്‍ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും സ​ജീ​വ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ദി​നം 30 മു​ത​ല്‍ 40 മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ പാ​ത പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പൈ​ലി​ങ്, പൈ​ല്‍ ക്യാ​പ് നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. പാ​ത​ക്കാ​യു​ള്ള പൈ​ലി​ങ് ജോ​ലി​ക​ളു​ടെ 92 ശ​ത​മാ​ന​വും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. 2028 പൈ​ലു​ക​ളി​ല്‍ 1877 എ​ണ്ണ​വും, 470 തൂ​ണു​ക​ളി​ല്‍ 397 എ​ണ്ണ​വും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. 266 പി​യ​ര്‍ ക്യാ​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. 346 യു ​ഗ​ര്‍ഡ​റു​ക​ളും 136 ഐ ​ഗ​ര്‍ഡ​റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ഞ്ച്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ദൂ​രം പാ​ലം (വ​യ​ഡ​ക്റ്റ്) സ​ജ്ജ​മാ​യി.

    ബാ​രി​ക്കേ​ഡു​ക​ള്‍ നീ​ക്കി റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി വ​യ​ഡ​ക്റ്റ് നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റോ​ഡി​ന് മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി മീ​ഡി​യ​ന്‍ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ സി​വി​ല്‍ലൈ​ന്‍ റോ​ഡി​ലും ഇ​ന്‍ഫോ​പാ​ര്‍ക്ക് എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് വേ ​റോ​ഡി​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ട്രാ​ക്ക് വ​ര്‍ക്ക്, സി​ഗ്ന​ലി​ങ്, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍, വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ ന​ല്‍കി. ട്രാ​ക്ക് നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ റെ​യി​ലു​ക​ള്‍ കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ എ​ത്തി. 18 മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള 2444 റെ​യി​ലു​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. പാ​ത​യു​ടെ​യു​ടെ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രീ​കാ​സ്റ്റ് എ​ല​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം എ​ച്ച്.​എം.​ടി കാ​സ്റ്റി​ങ് യാ​ര്‍ഡി​ല്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന സി​വി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ അ​ഫ്കോ​ണ്‍സ് ഇ​ന്‍ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ര്‍ ലി​മി​റ്റ​ഡ് ക​മ്പ​നി​ക്കാ​ണ്.

    ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍: ജെ.​എ​ല്‍.​എ​ന്‍. സ്റ്റേ​ഡി​യം (ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​വു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ന്റ​ര്‍ചേ​ഞ്ച് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍). പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം ജ​ങ്ഷ​ന്‍, ആ​ലി​ന്‍ചു​വ​ട്, ചെ​മ്പു​മു​ക്ക്, വാ​ഴ​ക്കാ​ല, പ​ട​മു​ക​ള്‍, സി​വി​ല്‍ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ജ​ങ്ഷ​ന്‍, കൊ​ച്ചി സെ​സ്, ചി​റ്റേ​ത്തു​ക​ര, കി​ന്‍ഫ്ര പാ​ര്‍ക്ക്, ഇ​ന്‍ഫോ​പാ​ര്‍ക്ക്, സ്മാ​ര്‍ട് സി​റ്റി.

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    News Summary - Kochi Metro Phase 2; Pink Line construction in progress
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