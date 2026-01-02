Begin typing your search above and press return to search.
    2 Jan 2026 11:31 AM IST
    2 Jan 2026 11:31 AM IST

    പ്രതിദിന വരുമാനത്തിൽ നേട്ടം, റെക്കോഡിലേക്ക്​ കുതിച്ച്​ കൊച്ചി മെട്രോ

    പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ 1.61 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍
    പ്രതിദിന വരുമാനത്തിൽ നേട്ടം, റെക്കോഡിലേക്ക്​ കുതിച്ച്​ കൊച്ചി മെട്രോ
    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ (കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ) യാ​ത്രാ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​ൻ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഫീ​ഡ​ർ ബ​സ്, കൊ​ച്ചി വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്ത​ലേ​ന്നും പു​ല​ർ​ച്ച​യും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത് 1,61,683 പേ​ർ.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കൃ​ത്യ​ത​യു​മാ​ർ​ന്ന മെ​ട്രോ സേ​വ​നം പു​തു​വ​ർ​ഷാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ര​ക്ക് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും പൊ​ലീ​സി​നും ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യി കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു​വ​രെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​നി​ൽ 1,39,766 പേ​രാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലു​വ​രെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ വൈ​ദ്യു​തി ഫീ​ഡ​ർ ബ​സി​ൽ 6817 പേ​രും വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യി​ൽ 15,000 പേ​രും യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​തോ​ടെ റേ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​മാ​ണ് മെ​ട്രോ കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് 44,67,688 ​രൂ​പ​യു​ടെ വ​രു​മാ​നം നേ​ടി പ്ര​തി​ദി​ന വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​ൻ റെ​ക്കോ​ഡ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    ഇ​തു​വ​രെ 17.52 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    2017ൽ ​സ​ർ​വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 17.52 കോ​ടി ആ​ളു​ക​ൾ യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. 2025ലെ ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 3,65,86,194 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​റി​ൽ മാ​ത്രം 32,68,063 പേ​രാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്.

    ഹി​റ്റാ​യി ഫീ​ഡ​ർ ബ​സും

    കൊ​ച്ചി​യു​ടെ പു​തു​വ​ർ​ഷ​രാ​വി​ൽ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി ഫീ​ഡ​ർ ബ​സും യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി. ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ങ്കാ​ർ വ​ഴി വൈ​പ്പി​നി​ലെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മെ​ട്രൊ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കും എ​റ​ണാ​കു​ളം സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മെ​ട്രോ ഫീ​ഡ​ർ ബ​സു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ര​വേ​റ്റ്​ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​ന് പു​റ​മെ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി-​ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട്, വൈ​പ്പി​ൻ-​ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട് റൂ​ട്ടി​ലും പു​ല​ർ​ച്ച 5.10 വ​രെ അ​ധി​ക സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യും റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​മാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. 15,000ത്തോ​ളം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഈ ​സൗ​ക​ര്യം പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു.

    പു​തു​വ​ർഷ​ത്തലേ​ന്ന്​ കൊ​ച്ചി മെ​​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്​

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വി​ജ​യം -ലോ​ക്‌​നാ​ഥ് ബെഹ്‌​റ

    കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ലോ​ക്‌​നാ​ഥ് ബ​ഹ്‌​റ പ​റ​ഞ്ഞു. കൃ​ത്യ​ത​യാ​ര്‍ന്ന സ​ര്‍വി​സ്, വൃ​ത്തി, ശു​ചി​ത്വം, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മി​ക​ച്ച പെ​രു​മാ​റ്റം, യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം, മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    ലാ​സ്റ്റ്‌​മൈ​ല്‍, ഫ​സ്റ്റ്‌​മൈ​ല്‍ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി കൂ​ട്ടി പ്ര​തി​ദി​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ 15 വൈ​ദ്യു​തി ബ​സു​ക​ൾ വി​വി​ധ റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളെ​യും വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ​തും നേ​ട്ട​മാ​യി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഹ​രി​ത ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Kochi MetrodevelopmentcrowdKerala
