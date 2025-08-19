Begin typing your search above and press return to search.
    കൊച്ചി ഹാർബർ തുറന്നു; ചെമ്മീനുമായി ബോട്ടുകളെത്തി

    ഹാ​ര്‍ബ​റി​ല്‍ ക​യ​റി​യ ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ ല​ഭി​ച്ച ചെ​മ്മീ​ന്‍

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: കൂ​ലി ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നാ​ലു​ദി​വ​സം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ച കൊ​ച്ചി ഫി​ഷ​റീ​സ് ഹാ​ര്‍ബ​ർ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യി. ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് പോ​യ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​റ​യെ ചെ​മ്മീ​നു​മാ​യാ​ണ് ക​യ​റി​യ​ത്. ബോ​ക്സി​ന് 40,000 രൂ​പ വ​രെ ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത് ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ളെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ക്കി.

    ട്രോ​ളി​ങ് നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം ന​ല്ല​രീ​തി​യി​ൽ മ​ത്സ്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ലാ​ണ് മീ​ന്‍ ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ലി ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ൽ​ത​ർ​ക്ക​വും ഹാ​ർ​ബ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ച​തും ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

