    date_range 9 Sept 2025 11:51 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 11:51 AM IST

    വരുന്നൂ, സമഗ്ര നഗരനയം; അർബൻ കോൺക്ലേവിന് ഒരുങ്ങി കൊച്ചി

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    വരുന്നൂ, സമഗ്ര നഗരനയം; അർബൻ കോൺക്ലേവിന് ഒരുങ്ങി കൊച്ചി
    കൊ​ച്ചി: അ​നു​ദി​നം അ​തി​വേ​ഗം ന​ഗ​ര​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ആ​ക്കം​കൂ​ട്ടാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര ന​ഗ​ര​ന​യം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നൊ​രു​ങ്ങി സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ കേ​ര​ള അ​ർ​ബ​ൻ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മെ​ട്രോ ന​ഗ​ര​മാ​യ കൊ​ച്ചി ഒ​രു​ങ്ങി. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ച്ചി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഹ​യാ​ത്ത് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്. ‘അ​സ്പി​റി​ങ് സി​റ്റീ​സ്, ത്രൈ​വി​ങ്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റീ​സ്’ ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.30ന് ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കേ​ന്ദ്ര ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ, ന​ഗ​ര​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മ​നോ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ ഖ​ട്ടാ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും.

    അ​തി​ഥി​ക​ൾ ഒ​ട്ടേ​റെ...

    വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മേ​യ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ന്ത്രി​മാ​രും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഹൈ​ലെ​വ​ൽ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ഫോ​റം ഓ​ഫ് മി​നി​സ്റ്റേ​ഴ്സ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്‍റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്.

    ഈ ​സെ​ഷ​നി​ൽ ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി അ​നു​ര ക​രു​ണ​തി​ല​ക, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം മാ​ർ​ട്ടി​ൻ മെ​യ​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ, ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി ഇ​ങ് കോ​ർ മി​ങ് എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ. നെ​ഹ്റു (ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്), വി​ക്ര​മാ​ദി​ത്യ സി​ങ് (ഹി​മാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ്), ഹ​ർ​ദീ​പ് സി​ങ് മു​ണ്ടി​യ​ൻ (പ​ഞ്ചാ​ബ്), കൈ​ലാ​ഷ് വി​ജ​യ്‌​വ​ർ​ഗ്യ (മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്), മു​ൻ രാ​ജ്യ​സ​ഭ അം​ഗം രാ​ജീ​വ് ഗൗ​ഡ, ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എം.​എ​ൽ.​എ ത​ൻ​വീ​ർ സാ​ദി​ഖ് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​തു​കൂ​ടാ​തെ ഹൈ-​ലെ​വ​ൽ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ ഫോ​റം ഓ​ഫ് മേ​യേ​ഴ്​​സ് സെ​ഷ​നി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ ഡ​ർ​ബ​ൻ മേ​യ​ർ സി​റി​ൽ സാ​ബ, ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലെ കൊ​ളം​ബോ സി​റ്റി മേ​യ​ർ പ്രൈ ​കാ​ല്ലി ബ​ൽ​ത്താ​സ​ർ, മാ​ല​ദ്വീ​പ് മേ​യ​ർ ആ​ദം അ​സിം, നേ​പ്പാ​ളി​ലെ നി​ൽ​ക്ക​ന്ത മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മേ​യ​ർ ഭിം ​പ്ര​സാ​ദ്, ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റീ​സ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ഡ്വേ​ഡോ ട​ഡ്യ, നേ​പ്പാ​ളി​ലെ ര​ത്ന​ന​ഗ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മേ​യ​ർ പ്ര​ഹ്ലാ​ദ് സ​പ്കോ​ട്ട എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദേ​ശ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ​മാ​രും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​റ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ മേ​യ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ​മാ​രും ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ലേ​ഴ്സ് അ​സം​ബ്ലി​യു​മു​ണ്ട്. അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ദേ​ശീ​യ ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്‌​ധ​ർ, വ്യ​വ​സാ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ, എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ൾ, യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ഒ​ട്ടേ​റെ

    10 ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ സെ​ഷ​നും അ​ഞ്ച് പ്ലീ​ന​റി സെ​ഷ​നും ര​ണ്ടു ഫോ​ക്ക​സ് സെ​ഷ​നും അ​ഞ്ച് ഫ​യ​ർ​സൈ​ഡ് ചാ​റ്റു​ക​ളും 11 റൗ​ണ്ട് ടേ​ബി​ൾ സെ​ഷ​നു​ക​ളും കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര ന​ഗ​ര​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ശ്രീ​നി​വാ​സ, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ, കെ. ​രാ​ജ​ൻ, എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, പി. ​രാ​ജീ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കേ​ര​ള ന​ഗ​ര​ന​യ ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​ഫ. എം. ​സ​തീ​ഷ്‌​കു​മാ​റും സ​ഹ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും കൊ​ച്ചി മേ​യ​റു​മാ​യ എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​റും ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​നു ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷോം​ബി ഷാ​ർ​പ്പ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്, പി. ​രാ​ജീ​വ്, റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ, കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി, ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വ് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം...

    കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11 മു​ത​ൽ 15 വ​രെ കൊ​ച്ചി മ​റൈ​ൻ ഡ്രൈ​വി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന യാ​ത്ര, പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, ന​വീ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, സു​സ്ഥി​ര മാ​തൃ​ക​ക​ൾ, ന​ഗ​ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​കും പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം.

    ഈ ​ന​യം രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ആ​ദ്യം...

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു സം​സ്ഥാ​നം ന​ഗ​ര​ന​യ​ത്തി​ന് രൂ​പം​ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ദേ​ശീ​യ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ൾ​പ്പെ​ട്ട അ​ർ​ബ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ഇ​വ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ ന​ഗ​ര​ന​യം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​രി​ഗ​ണ​നാ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ 10 മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് ന​ഗ​ര​ന​യ ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ 10 ​മേ​ഖ​ല​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​ർ​ബ​ൻ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ഭൗ​തി​ക വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​ത്രം ചു​രു​ക്കാ​തെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി, സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി, പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദം, സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ന​ഗ​ര​ന​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ളം നേ​രി​ടു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​സ​ന്ധി, ജ​ന​സം​ഖ്യ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ൾ, തൊ​ഴി​ൽ-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​കും.

