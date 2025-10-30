Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    date_range 30 Oct 2025 12:31 PM IST
    date_range 30 Oct 2025 12:31 PM IST

    തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ല; കൊച്ചിയുടെ ഫോഴ്സ നാളെ വീണ്ടുമിറങ്ങും

    തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ല; കൊച്ചിയുടെ ഫോഴ്സ നാളെ വീണ്ടുമിറങ്ങും
    കൊ​ച്ചി: ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ പ​രാ​ജ‍യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ള​രാ​ൻ മ​ന​സ്സി​ല്ല, സൂ​പ്പ​ർ​ലീ​ഗി​ലെ മു​ൻ സീ​സ​ൺ റ​ണ്ണ​റ​പ്പ് ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി വീ​ണ്ടു​മൊ​രു മ​ര​ണ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്​ ഇ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തൃ​ശൂ​ർ മാ​ജി​ക് എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഫോ​ഴ്സ​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 7.30നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. സീ​സ​ണി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ക​ളി​ച്ച മൂ​ന്നു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും പ​രാ​ജ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫോ​ഴ്സ ഗ്രൗ​ണ്ട് വി​ട്ട​ത്. നി​ല​വി​ൽ ആ​റ് ടീ​മു​ക​ളു​ള്ള ലീ​ഗി​ലെ റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പോ​യ​ന്‍റ്​ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ലാ​ണ് സ്ഥാ​നം.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ ആ​ദ്യ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് ന​ട​ൻ പൃ​ഥ്വി​രാ​ജി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ടീ​മി​നെ ത​റ​പ​റ്റി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ മൂ​ന്നു തോ​ൽ​വി സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​നാ​ൽ സീ​സ​ണി​ൽ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യു​ള്ള ക​ളി​യി​ലെ ജ​യം ഏ​റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​റ​വു​ക​ളും പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഫോ​ഴ്സ​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ മി​ഗ്വ​ൽ ലാ​ഡോ പ്ലാ​ന താ​ര​ങ്ങ​ളെ ഇ​റ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ​ന​മ്പി​ള്ളി ന​ഗ​റി​ലെ സ്കൂ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തീ​വ്ര​പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ക്ല​ബി​ൽ ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള താ​രം വി​ങ്ങ​ർ അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ റൊ​മാ​റി​യോ ജെ​സു​രാ​ജ്, കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് താ​രം ലെ​ഫ്റ്റ് വി​ങ്​ ബാ​ക് വി.​സി. ശ്രീ​രാ​ഗ്, മു​ൻ ഫോ​ഴ്സ കൊ​ച്ചി പ്ല​യ​ർ റൈ​റ്റ് വി​ങ്​ ബാ​ക്ക് രെ​മി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:KochiFootball MatchForca Kochi
