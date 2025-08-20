Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 12:40 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 12:40 PM IST

    കൊച്ചി ഫിഷറീസ് ഹാർബർ വീണ്ടും അടച്ചു; പ്രതിസന്ധി ഒഴിയുന്നില്ല

    kochi fisheries harbur
    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: തു​റ​ന്നും അ​ട​ച്ചും കൊ​ച്ചി ഫി​ഷ​റീ​സ് ഹാ​ർ​ബ​ർ. മീ​ന്‍ ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ലി ത​ര്‍ക്ക​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഹാ​ര്‍ബ​റി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി വി​ട്ടൊ​ഴു​ന്നി​ല്ല. ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ വ്യ​വ​സാ​യ സ​മി​തി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എ.​എം. നൗ​ഷാ​ദു​മാ​യു​ള്ള ച​ര്‍ച്ച​യി​ലെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ തു​റ​ന്ന് ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ക​യ​റു​ക​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും ചൊ​വാ​ഴ്ച മു​ത​ല്‍ വീ​ണ്ടും ഹാ​ര്‍ബ​റി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തു അ​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ള്‍ കൂ​ലി ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​ല്‍ വീ​ണ്ടും ക​ര്‍ശ​ന നി​ല​പാ​ടു​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ സം​ജാ​ത​മാ​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഹാ​ർ​ബ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ പ​ല​തും മ​റ്റ് ഹാ​ര്‍ബ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ഗി​ല്‍നെ​റ്റ്, ട്രോ​ള്‍ നെ​റ്റ് ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ക​ട​ലി​ല്‍ പോ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ ഹാ​ര്‍ബ​റി​ല്‍ അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് പേ​ഴ്സി​ന്‍ നെ​റ്റ് ബോ​ട്ടു​ട​മ​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മ​റ്റ് ഹാ​ര്‍ബ​റു​ക​ള്‍ തേ​ടി പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചാ​ലും ഈ ​ബോ​ട്ടു​ക​ള്‍ മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​മോ​യെ​ന്ന​ത് സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​ല്‍ ഉ​റ​ച്ച് നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ത്തും വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ബ​സാ​റി​ലും തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കൊ​ച്ചി നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മു​ഖ്യ വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗം കൊ​ച്ചി ഫി​ഷ​റീ​സ് ഹാ​ർ​ബ​റാ​ണ്. ഹാ​ർ​ബ​റ​ന്‍റെ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Girl in a jacket

