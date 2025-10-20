Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 11:25 AM IST

    കൊച്ചി കോർപറേഷൻ ഇനി പുതിയ മന്ദിരത്തിൽ

    നാളെ നാടിന് സമർപ്പിക്കും
    കൊച്ചി കോർപറേഷൻ ഇനി പുതിയ മന്ദിരത്തിൽ
    കൊ​ച്ചി: കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ൽ കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പു​തി​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. വൈ​കി​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ത​ദ്ദേ​ശ​സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്‌, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വി​ൽ ഗോ​ശ്രീ പാ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം മാ​ർ​ഗി​നോ​ടു​ചേ​ർ​ന്ന ഒ​ന്ന​ര​യേ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മ​ന്ദി​രം.​

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും എ​ല്ലാ​വി​ധ ആ​ധു​നി​ക സ‍ൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി 1,75,930 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ലാ​ണ്‌ മ​ന്ദി​രം നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്‌ മേ​യ​ർ എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ കെ.​എ അ​ൻ​സി​യ, സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ വി.​എ. ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌, സി.​ഡി. വ​ത്സ​ല​കു​മാ​രി, സി.​എ. ഷ​ക്കീ​ർ, ജെ. ​സ​നി​ൽ​മോ​ൻ, എം.​പി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബെ​ന​ഡി​ക്ട്‌ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​സ്‌. ഷി​ബു, എ​ക്‌​സി​ക്യു​ട്ടീ​വ്‌ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ടി.​എ. അ​മ്പി​ളി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​റ് നി​ല​ക​ൾ, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    ബേ​സ്‌​മെ​ന്റ്‌, ഗ്ര‍ൗ​ണ്ട്‌ ഫ്ലോ​റു​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ ആ​റ്‌ നി​ല​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്‌ മ​ന്ദി​രം നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി, പൊ​തു​ജ​ന​സ‍ൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ്‌ മ​ന്ദി​രം. 1,68,942 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ലാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഓ​ഫി​സ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം​നി​ല​യി​ലാ​ണ്‌ ക‍ൗ​ൺ​സി​ൽ ഹാ​ൾ. 84 ക‍ൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ഇ​രി​ക്കാം. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും സ‍ൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്‌. മേ​യ​ർ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ, സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രു​ടെ മു​റി​ക​ളും മേ​യ​റു​ടെ​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി​മേ​യ​റു​ടെ​യും ഓ​ഫി​സും ഒ​ന്നാം​നി​ല​യി​ലാ​ണ്‌. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള നി​ല​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ. മി​നി​കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്‌ ഹാ​ൾ, മു​ല​യൂ​ട്ട​ൽ മു​റി, പൊ​തു​ജ​ന സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ണ്ട്‌.

    വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് സ്മാ​ർ​ട്ട്

    സ്മാ​ർ​ട്ട് വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഹാ​ളി​നെ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വു​റ്റ​താ​ക്കു​ന്നു. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ മു​ന്നി​ലു​ള്ള യെ​സ്‌, നോ, ​അ​ബ്‌​സ്‌​റ്റേ​ൻ സ്വി​ച്ചു​ക​ളി​ൽ അ​മ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി. തു​ട​ർ​ന്ന്‌ എ​ത്ര വോ​ട്ട്‌ ല​ഭി​ച്ചെ​ന്ന്‌ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ൽ തെ​ളി​യും. നി​ല​വി​ൽ കൈ​പൊ​ക്കി​യാ​ണ്‌ വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്‌. പ​ഴ​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ്‌ പൈ​തൃ​ക മ​ന്ദി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ്‌ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്‌ മേ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഷ​യം ക‍ൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ആ​ലോ​ചി​ച്ച്‌ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മേ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​ർ​മാ​ണ ചെ​ല​വ് 61 കോ​ടി

    61 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ ചെ​ല​വ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മേ​യ​ർ എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2005ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. സി.​എം. ദി​നേ​ശ് മ​ണി മേ​യ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്താ​ണ് മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വി​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ നി​ന്ന് പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് വാ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ന്ന് ത​ന്നെ മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വ് പ​ദ്ധ​തി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത പ്ര​ശ​സ്ത ആ​ർ​കി​ടെ​ക് കു​ൽ​ദീ​പ് സി​ങി​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ത​യാ​റാ​ക്കി.

    ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ടെ​ണ്ട​ർ ന​ട​ത്തി നി​ർ​മാ​ണ​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന് മേ​യ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ന്നാ​ൽ 20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​യ​മ​ക്കു​രു​ക്കും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. പ്ര​ഫ. മേ​ഴ്സി വി​ല്യം​സ്, ടോ​ണി ച​മ്മി​ണി, സൗ​മി​നി ജെ​യി​ൻ എ​ന്നീ മേ​യ​ർ​മാ​രു​ടെ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും നി​ർ​മാ​ണം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം നി​ർ​മാ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി. ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല എ​ങ്കി​ലും കൗ​ൺ​സി​ൽ കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മേ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​വി​ടം ശ്ര​ദ്ധേ​യം

    പു​തി​യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ൽ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ പൈ​തൃ​കം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ റാ​ണി ശി​ൽ​പ​വും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചാ​ണി​ത്‌ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി രാ​ഘ​വ​ൻ​പി​ള്ള, ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ കൃ​ഷ്‌​ണ​പി​ള്ള, വൈ​ലോ​പ്പി​ള്ളി, ജി. ​ശ​ങ്ക​ര​കു​റു​പ്പ്‌, പ​ണ്ഡി​റ്റ്‌ ക​റു​പ്പ​ൻ, ദാ​ക്ഷാ​യ​ണി വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, റോ​ബ​ർ​ട്ട്‌ ബ്രി​സ്‌​റ്റോ, ലോ​ർ​ഡ്‌ വെ​ല്ലി​ങ്‌​ട​ൺ, പ്ര​ഫ. എം.​കെ. സാ​നു ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഇ​തി​ലു​ണ്ട്‌. ഇ​തി​ന്‌ പു​റ​മേ കൊ​ച്ചി ക​പ്പ​ൽ​ശാ​ല, വാ​ട്ട​ർ​മെ​ട്രോ, ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി പാ​ല​സ്‌, ഹൈ​കോ​ട​തി, മം​ഗ​ള​വ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ രൂ​പ​വും നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌.

    News Summary - Kochi Corporation now in a new building
