    17 Dec 2025 12:36 PM IST
    17 Dec 2025 12:36 PM IST

    കൊച്ചി കോർപറേഷൻ എൽ.ഡി.എഫിന്​ എട്ടിടത്ത് മൂന്നാംസ്ഥാനം മാത്രം

    • അ​ഞ്ചി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാംസ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ബി.​ജെ.​പി
    • യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ര​ണ്ടാംസ്ഥാ​നം 25 വാ​ർ​ഡി​ൽ
    കൊ​ച്ചി: കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത് 44 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത് അ​ഞ്ചു​ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മാ​ത്രം. ഭ​ര​ണം നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 25 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​നെ​ല്ലാം പു​റ​മേ ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണു​ള്ള​ത്. 1,2,3,4,6,8,12,13,16,17, 19,21,22,23,24,25,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,29,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,54,59,64,67,69,75 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യ​ത്. 5,9,11,14,18, 43, 50,72 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു.

    ഫ​ലം വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 25 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്.

    നാ​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​മെ​ത്തി. 7,9,10,14,20,18,26,28,45,53,56,57,58, 60,61,62,63,65,66,70,71,72,73, 74, 76 എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ര​ണ്ടാ​മ​തു​ള്ള​ത്. അ​ഞ്ച്, 55, 68,75 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് വീ​ണ​ത്. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് മി​ക്ക വാ​ർ​ഡി​ലും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. ആ​കെ​യു​ള്ള 76 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ 45 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം.

    അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 13 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്തു. ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​വും ഒ​രി​ട​ത്ത് ആ​റാം​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​ണ്.

    ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ട്വ​ന്‍റി 20യും ​സ്വ​ത​ന്ത്ര​രു​മെ​ല്ലാം ബി.​ജെ.​പി​യെ മ​റി​ക​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 43, 50, 55, 11, 15 വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. 2,4,7,10,12,14,16,17,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45,46,47,48,49,51,53,54,56,59,60,61,63,64,65,66,67 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. 1,2,8,19,20,21,44,52,58,62,69,71,76 എ​ന്നീ 13 വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി നാ​ലാം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കൂ​പ്പു​കു​ത്തി​യ​ത്. 72, 73 ഡി​വി‍ഷ​നു​ക​ളി​ൽ മു​ന്ന​ണി​ക്ക് അ​ഞ്ചാം​സ്ഥാ​ന​വും 68ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ആ​റാം​സ്ഥാ​ന​വു​മേ നേ​ടാ​നാ​യു​ള്ളൂ.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ അ​ഞ്ച്, 68 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത് സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണ്. ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​ഞ്ച്- ചെ​റ​ളാ​യി​യി​ൽ മു​ൻ ബി.​ജെ.​പി കൗ​ൺ​സി​ല​റാ‍യി​രു​ന്ന, സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ശ്യാ​മ​ള എ​സ്. പ്ര​ഭു 1046 വോ​ട്ടു​മാ​യി ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി.

    68ാം വാ​ർ​ഡി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര ആ​ഷ്​​ലി ജേ​ക്ക​ബ് 368 വോ​ട്ടി​ന് ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി. 76 ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 47- യു.​ഡി.​എ​ഫ്, 22- എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, ആ​റ്-​എ​ൻ.​ഡി.​എ, ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്ക്.

