Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightകൊച്ചി നഗരത്തിലെ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 31 July 2026 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 11:43 AM IST

    കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ തീപിടിത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ തീപിടിത്തം
    cancel
    camera_alt

    1, ഫേൺസൺസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുകൾ നിലയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം, 2, തീപിടിത്തം അണക്കുന്ന അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    കൊച്ചി: നഗരത്തിൽ ഹൈകോടതിക്ക് സമീപം ആൾത്താമസമില്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ തീപിടിത്തം. കച്ചേരിപ്പടി സെന്‍റ് ബനഡിക്ട് റോഡിലെ ഫേൺസൺസ് എന്ന പേരിലുള്ള നാവികസേനാ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിന്‍റെ പത്താംനിലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലരയോടെയാണ് സംഭവം. ആളപായമില്ല. ക്ലബ് റോഡ്, ഗാന്ധിനഗർ അഗ്നിരക്ഷ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സേനാംഗങ്ങൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെ പ്രയ്തനത്തിലൂടെയാണ് തീ അണച്ചത്.

    ഐ.എൻ.എസ് വെണ്ടുരുത്തി, ഐ.എൻ.എസ് ഗരുഡ എന്നിവയുടെ അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അപ്പാർട്ട്മെന്‍റിന്‍റെ മൂന്ന് നിലകളിൽ മാത്രമേ ആൾ താമസമുള്ളൂ. തീപിടിത്തമുണ്ടായ 50ാം നമ്പർ ഫ്ലാറ്റ് രണ്ട് കിടപ്പുമുറികളും ഹാളും അടുക്കളയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കട്ടിൽ, മേശ, കസേരകൾ, കുഷ്യൻ എന്നിവയടക്കം ഫർണീച്ചറുകളാണ് കത്തിനശിച്ചത്.

    കടുത്ത ചൂടും പുകയും ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒന്നിലധികം വഴികളില്ലാത്തതും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ശ്രമകരമാക്കി. അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ സമയോചിത ഇടപെടലാണ് തീ താഴത്തെ നിലകളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാൻ സഹായിച്ചത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ് റോഡ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ അഭിജിത്ത്, ഗ്രേഡ് അസി. സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ ശ്രീകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiFireflatCity
    News Summary - കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ തീപിടിത്തം
    Similar News
    Next Story
    X