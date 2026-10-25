പുതുജീവൻ തേടി ‘ജൽ ജീവൻ’ പദ്ധതി

പുതുജീവൻ തേടി ‘ജൽ ജീവൻ’ പദ്ധതിtext_fields
കൊച്ചി: ഗ്രാമീണ വീടുകളിൽ വ്യക്തിഗത ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷൻ (എഫ്.എച്ച്.ടി.സി) വഴി സുരക്ഷിത കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ‘ജൽ ജീവൻ മിഷൻ’ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ താളം തെറ്റിയ അവസ്ഥയിൽ.
തുടക്കമിട്ടിട്ടും പൂർത്തിയാകാത്ത പദ്ധതികൾ, പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത പദ്ധതികൾ, രേഖകളിൽ കണക്ഷൻ ലഭിച്ചെങ്കിലും കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ജില്ലയിൽ പദ്ധതിയുടെ ബാക്കിപത്രം.
ജില്ലയിലെ 6,16,973 കുടുംബങ്ങളിൽ 4,09,713 കുടുംബങ്ങൾക്കും ടാപ്പ് കണക്ഷൻ നൽകി എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. എന്നാൽ, കുടിവെള്ളത്തിനായി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ.
ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി
ഓരോ ഗ്രാമീണ വ്യക്തിക്കും പ്രതിദിനം 55 ലിറ്റർ ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2019 ആഗസ്റ്റ് 15നാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കിട്ടത്. 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും വ്യക്തിഗത ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷനുകൾ വഴി കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് പദ്ധതി കാലാവധി 2028 വരെ നീട്ടി. കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും കേരള ജല അതോറിറ്റിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 39,07,419 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടാപ്പ് കണക്ഷൻ നൽകിയതായാണ് കണക്ക്.
കണക്ഷനുണ്ട്, വെള്ളമില്ല
പദ്ധതി പ്രകാരം കണക്ഷൻ നൽകിയതായി രേഖകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്ത 16,545 കുടുംബങ്ങൾ ജില്ലയിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഇത്തരം കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 8,30,245 ആണ്. ജൽ ജീവൻ മിഷനിൽ ഉൾഴപ്പെടുത്തിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത പാക്കേജുകളിലായി ഒരേ സമയം നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് രീതി. കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് കുടിവെള്ളം എത്തുന്നത് വൈകാൻ കാരണം.
ജലശുദ്ധീകരണ ശാലകൾ, പമ്പിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ, സംഭരണികൾ, പ്രധാന വിതരണ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണം നിലവിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. ഇവ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ജലവിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. എന്നാൽ, എന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്നോ, കണക്ഷൻ ലഭിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന 16,000ലധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്ന് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനാകുമെന്നോ വ്യക്തതയില്ല.
പൂർത്തിയാകാതെ 33 പദ്ധതികൾ
ജൽ ജീവൻ മിഷന് കീഴിൽ 33 പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ജില്ലയിൽ പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുന്നത്. 60ഓളം പഞ്ചായത്തുകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കേണ്ടവയാണ് ഈ പദ്ധതികൾ. പാമ്പാക്കുട, ആലങ്ങാട്, കടുങ്ങല്ലൂർ, കരുമാലൂർ, കുന്നുകര, അയ്യമ്പുഴ, മലയാറ്റൂർ-നീലീശ്വരം, കാലടി, കാഞ്ഞൂർ, ശ്രീമൂലനഗരം, നെടുമ്പാശ്ശേരി, പാറക്കടവ്, ചെങ്ങമനാട്, കറുകുറ്റി, മൂക്കന്നൂർ, മഞ്ഞപ്ര, തുറവൂർ, അശമന്നൂർ, മുടക്കുഴ, വേങ്ങൂർ, പായിപ്ര, രായമംഗലം, വെങ്ങോല, കളവളങ്ങാട്, കീരംപാറ, കുട്ടമ്പുഴ, പല്ലാരിമംഗലം, പോത്താനിക്കാട്, പിണ്ടിമന, ആമ്പല്ലൂർ, എടക്കാട്ടുവയൽ, മണീട്, മുളന്തുരുത്തി, ചോറ്റാനിക്കര, പൂതൃക്ക, തിരുവാണിയൂർ, വടവുകോട്-പുത്തൻകുരിശ്, ഉദയംപേരൂർ, ആരക്കുഴ, ആവോലി, ആയവന, കല്ലൂർക്കാട്, മഞ്ഞള്ളൂർ, മാറാടി, പാമ്പാക്കുട, രാമമംഗലം, വാളകം, ഇലഞ്ഞി, തിരുമാറാടി, പുത്തൻകുരിശ്, ചേന്ദമംഗലം, ഏഴിക്കര, കോട്ടുവള്ളി, ഐക്കരനാട്, കുന്നത്തുനാട്, മഴുവന്നൂർ, ചൂർണിക്കര, എടത്തല, കീഴ്മാട്, നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പദ്ധതികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.