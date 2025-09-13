Begin typing your search above and press return to search.
    നഗരനയം: സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും ചർച്ചയാക്കി കോൺ​ക്ലേവ്

    നഗരങ്ങളെ എങ്ങനെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കാം എന്ന്​ പഠിക്കണമെന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി
    നഗരനയം: സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും ചർച്ചയാക്കി കോൺ​ക്ലേവ്
    ‘കേ​ര​ള അ​ർ​ബ​ൻ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് 2025’ കൊ​ച്ചി ഗ്രാ​ന്‍ഡ് ഹ​യാ​ത്ത് ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. കൊ​ച്ചി മേ​യ​ർ അ​ഡ്വ. എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ, പി. ​രാ​ജീ​വ്, ഹി​മാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ്​ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്​ മ​ന്ത്രി വി​ക്ര​മാ​ദി​ത്യ സി​ങ്, ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രി അ​നു​ര കാ​രു​ണ തി​ല​കെ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല-​അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന വി​ഭാ​ഗം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ലൂ​ക്കാ​സ് മാ​ർ​തി​ന​സ് മേ​യ​ർ, കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി മ​നോ​ഹ​ർ ലാ​ൽ ഖ​ട്ട​ർ, മ​ന്ത്രി എം.ബി. രാ​ജേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മീ​പം

    കൊ​ച്ചി: ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് കൊ​ച്ചി ഗ്രാ​ന്‍ഡ് ഹ​യാ​ത്ത് ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള അ​ർ​ബ​ൻ കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്​ ന​ഗ​ര​ന​യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും.

    കോ​ൺ​ക്ലേ​വ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ത​ന്നെ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. ന​ഗ​ര​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​മീ​ഷ​നെ നി​യ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ന​യം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു തൊ​ഴി​ൽ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ​ർ​ക്ക് ഫ്രം ​ഹോം, വ​ർ​ക്ക് എ​വെ ഫ്രം ​വ​ർ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ തൊ​ഴി​ൽ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചേ​രു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക​ണം. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഊ​ർ​ജ​വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​പു​ല​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തും ച​ർ​ച്ച​യാ​ക​ണം. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നെ കൂ​റി​ച്ച്​ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ശ്രീ​ല​ങ്ക ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി അ​നു​ര ക​രു​ണ​തി​ല​ക, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗം മാ​ര്‍ട്ടി​ന്‍ മെ​യ​ര്‍, ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ് ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി വി​ക്ര​മാ​ദി​ത്യ സി​ങ്, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ന്‍. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ല്‍, മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ, പി. ​രാ​ജീ​വ്, കൊ​ച്ചി മേ​യ​ർ അ​ഡ്വ. എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, കേ​ര​ള അ​ർ​ബ​ൻ പോ​ളി​സി ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്രൊ​ഫ. എം. ​സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, കെ.​ജെ. മാ​ക്സി, ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ്, കെ. ​ബാ​ബു, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ശ​ർ​മി​ള മേ​രി ജോ​സ​ഫ്, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് സ്പെ​ഷ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ദീ​ല അ​ബ്ദു​ല്ല, ജി.​സി.​ഡി.​എ. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ ​ച​ന്ദ്ര​ൻ​പി​ള്ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Girl in a jacket

