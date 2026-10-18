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    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; റോ​ഡി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം

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    പൊ​ലീ​സും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി
    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; റോ​ഡി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
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    അ​ത്താ​ണി: നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി.​ഐ.​പി റോ​ഡി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ റോ​ഡി​ലെ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സ്, മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ആ​ലു​വ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കെ.​എ​സ്. സു​ദ​ർ​ശ​ൻ, കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ലു​വ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ബൈ​ജു പൗ​ലോ​സ്, മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ജി. ​മ​നോ​ജ്കു​മാ​ർ, എ.​പി. റോ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി​യാ​ൽ സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗം അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ എ​സ്. ശ​ങ്ക​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ തോ​മ​സ് ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന അ​ത്താ​ണി വാ​ളേ​പ്പു​റം ഭാ​ഗ​ത്ത് കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള വ​ള​വും നി​ല​വി​ലെ റോ​ഡി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​യും വീ​തി​യും മ​റ്റും സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. വി.​ഐ.​പി റോ​ഡി​ന് ആ​കെ 60 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഓ​രോ ട്രാ​ക്കി​നും 25 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യും അ​ഞ്ച് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റു​മു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത​യു​മാ​ണ്. നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മു​ത​ൽ അ​ത്താ​ണി സി​ഗ്ന​ൽ ക​വ​ല വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡി​ലെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളും സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. റോ​ഡി​ലെ കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള വ​ള​വു​ക​ൾ, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ യു-​ടേ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​ഗം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വേ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി റോ​ഡി​ൽ റം​ബി​ൾ സ്ട്രി​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​യാ​ലി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യോ, ശ്ര​ദ്ധ തെ​റ്റു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ശ​ബ്ദ​വും കു​ലു​ക്ക​വും മൂ​ലം ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കാ​ൻ റം​ബി​ൾ സ്ട്രി​പ്പ് സ​ഹാ​യ​മാ​കും.

    വ​ള​വു​ക​ളി​ലും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ള​വി​ലും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​മാ​ക​ണം റം​ബി​ൾ സ്ട്രി​പ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. റോ​ഡി​ന്റെ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നോ ​പാ​ർ​ക്കി​ങ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. നി​ല​വി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 60 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​പ​രി​ധി​യു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ വേ​ഗം വീ​ണ്ടും കു​റ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക വേ​ഗ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​മ​റ​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ യ​ഥാ​സ​മ​യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും സി​യാ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. റോ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ നി​ല​വാ​രം മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും കു​ഴി​ക​ളോ മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​മാ​ണ​പ്പി​ഴ​വു​ക​ളോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ്, മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ വേ​ഗ​പ​രി​ധി ലം​ഘി​ച്ച് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും യ​ഥാ​സ​മ​യം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ സി​യാ​ൽ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. മൂ​ന്നു പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ റോ​ഡി​ലെ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ തീ​രു​മാ​നം.

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    News Summary - Nedumbassery Accident: Police & MVD Inspect VIP Road, Order Strict Safety Measures
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