Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    28 Oct 2025 12:13 AM IST
    Updated On
    28 Oct 2025 12:13 AM IST

    വിവാദം കത്തുമ്പോൾ ‘കളി’ പുറത്താകുമോ?

    മെസ്സിയുടെ വരവ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതോടെ കലൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിന്‍റെ ഭാവിയും ആശങ്കയിൽ
    വിവാദം കത്തുമ്പോൾ ‘കളി’ പുറത്താകുമോ?
    കൊ​ച്ചി: ദൈ​വ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഫു​ട്ബാ​ൾ മി​ശി​ഹാ വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​വേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​യും ഒ​ടു​വി​ൽ ത​ൽ​ക്കാ​ലം വ​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന അ​ത്യ​ധി​കം നി​രാ​ശ​ജ​ന​ക​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​യും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ തേ​ടി​യെ​ത്തി. മെ​സ്സി​യു​ടെ വ​ര​വ് ഉ​ട​നൊ​ന്നും നോ​ക്കേ​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​ടു​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ക​ലൂ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​ഡി​യം ന​വീ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലി​ടം പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ്റ്റേ​ഡി​യം ന​വീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​റി​ലെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ദു​രൂ​ഹ​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യും ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി​യും എം.എൽ.എമാരായ ടി.ജെ. വിനോദും ഉമാതോമസും കഴിഞ്ഞദിവസം സ്​റ്റേഡിയം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

    കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി പു​തു​മോ​ടി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ, റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ നേ​ര​ത്തെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന ജി.​സി.​ഡി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്‍റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ചൂ​ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രും ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ന​വം​ബ​ർ 30ന് ​നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്പോ​ൺ​സ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ എ​ന്തു ചെ​യ്യും?

    കൊ​ച്ചി: നി​ല​വി​ൽ ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ചെ​റി​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ത​ന്നെ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള തീ​വ്ര‍യ​ജ്ഞ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ. 90 ശ​ത​മാ​ന​വും ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ത​ന്നെ ന​ട​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രാ​ധ​ക വൃ​ന്ദ​മു​ള്ള കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​നാ​വു​മോ​യെ​ന്ന​താ​ണ് ചോ​ദ്യം. ന​വം​ബ​ർ 30ന​കം പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ബ്രോ​ഡ്കാ​സ്റ്റി​ങ് ക​മ്പ​നി എം.​ഡി ആ​ന്‍റോ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും അ​ത് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം പ​യ്യ​നാ​ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹോം ​മാ​ച്ച് ക​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ എ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ് തൃ​പ്ത​ര​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ള​രെ കു​റ​വാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ സീ​സ​ണി​ലെ 13 ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം ന​വീ​ക​ര​ണം പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ നി​ല​ച്ചാ​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്‍റെ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി കേ​ര​ള​ത്തി​നു പു​റ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​ത് വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണ് ക്ല​ബി​നും ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക.

    നി​ല​വി​ൽ ഹോം​ഗ്രൗ​ണ്ട് എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് 2017 മു​ത​ൽ കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി​യാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ പി​ച്ച് പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. സീ​റ്റി​ങ്, സു​ര​ക്ഷ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ജി.​സി.​ഡി.​എ​ക്ക് പ​രി​പാ​ല​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​രീ​തി​യി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഓ​രോ ഹോം ​മാ​ച്ചി​നും പി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ മെ​സ്സി​യു​ടെ വ​ര​വി​ന്‍റെ പേ​രി​ലും സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    നി​ല​വി​ൽ ജി.​സി.​ഡി.​എ​യും കെ.​ബി.​എ​ഫ്.​സി​യും ത​മ്മി​ലു​ള​ള ഉ​ട​മ്പ​ടി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ കെ.​ബി.​എ​ഫ്.​സി​ക്ക് ‍ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക ജി.​സി.​ഡി.​എ​യെ അ​റി​യി​ച്ചേ​ക്കും. സ്റ്റേ​ഡി​യം ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​മോ​യെ​ന്നും ക​ളി പു​റ​ത്താ​കു​മോ​യെ​ന്നു​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന്‍റെ ക​ടു​ത്ത ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - kaloor stadium renovation work is stagnant
