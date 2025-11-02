Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightമോഷണം: കാപ്പ കേസ്...
    Kochi
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:31 AM IST

    മോഷണം: കാപ്പ കേസ് പ്രതി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മോഷണം: കാപ്പ കേസ് പ്രതി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ജോ​മോ​ൻ

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം ഭാ​ഗ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി. തൃ​ശൂ​ർ മാ​ള സ്വ​ദേ​ശി കൊ​ടി​യ​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​മോ​നാ​ണ്​ (38) 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​നേ​ജ​റാ​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ കു​ടും​ബ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം ബൈ​പാ​സി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ബാ​ഗി​ലാ​ക്കി വീ​ട്ടി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ ക​ല​ക്ഷ​ൻ തു​ക​യാ​ണ് ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​നെ പ​രാ​തി സ്വീ​ക​രി​ച്ച് കേ​സെ​ടു​ത്ത പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പൊ​ലീ​സ് സി.​സി ടി.​വി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ലു​വ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ലോ​ഡ്‌​ജി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മോ​ഷ​ണ​മു​ത​ലാ​യ പ​ണം ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​യെ കാ​പ്പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ൽ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി​യ​താ​ണ്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ArrestTheft CaseKAPA Case
    News Summary - KAAPA case suspect arrested in theft case
    Similar News
    Next Story
    X