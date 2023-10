ചെ​റാ​യി: പ​ള്ളി​പ്പു​റം കോ​ൺ​വെ​ന്‍റ്​ ബീ​ച്ച് പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​ച്ചി​ട്ട് ആ​റു മാ​സം പി​ന്നി​ടു​ന്നു. ക​രാ​റു​കാ​ര​ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് 3.5 കോ​ടി കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പ​ണി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പോ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന​മാ​യ ഈ ​പാ​ല​ത്തി​നാ​യി ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ​ല​വി​ധ ശ്ര​ദ്ധേ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്​​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 2018ൽ ​മു​ൻ മ​ന്ത്രി എ​സ്. ശ​ർ​മ ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ പാ​ലം ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 24 കോ​ടി ആ​യി​രു​ന്നു എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ്.

പി​ന്നീ​ട് ഇ​ത് 26 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല കു​റി പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​ട​ക്കി​ടെ നി​ല​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​റു​മാ​സ​മാ​യി പ​ണി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി ​െവ​ച്ചി​ട്ട്. ഇ​തു​വ​രെ തൂ​ണു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യും മൂ​ന്ന് സ്പാ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ലു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും 50 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പ​ണി​ക​ൾ ബാ​ക്കി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യെ തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പാ​ലം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യാ​ൽ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തി​ര​ക്കു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ചെ​റാ​യി, മു​ന​മ്പം ബീ​ച്ചു റോ​ഡു​ക​ളി​ലും തീ​ര​ദേ​ശ റോ​ഡി​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം നി​ല​ച്ച് നാ​ളേ​റെ ആ​യി​ട്ടും യാ​തൊ​രു വി​ധ ന​ട​പ​ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ ഇ​ട​പെ​ട്ട് തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ര​കാ​ല അ​ഭി​ലാ​ഷ​മാ​യ പാ​ലം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​സി.​പി ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​എ​ക്സ്. ബ​ന​ഡി​ക്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.