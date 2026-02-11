Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_right120 കോടിയിലേറെ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 11:02 AM IST

    120 കോടിയിലേറെ മുതൽമുടക്ക്; കിൻഫ്രയിൽ വി-ഗാർഡ് ഇന്നൊവേഷൻ കാമ്പസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇന്നൊവേഷൻ ക്യാംപസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകും: മന്ത്രി പി.രാജീവ്
    120 കോടിയിലേറെ മുതൽമുടക്ക്; കിൻഫ്രയിൽ വി-ഗാർഡ് ഇന്നൊവേഷൻ കാമ്പസ്
    cancel
    camera_alt

    വി-​ഗാ​ർ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക

    ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​സ്

    Listen to this Article

    കാ​ക്ക​നാ​ട്: വി-​ഗാ​ർ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സി​ന്റെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​സ് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം കാ​ക്ക​നാ​ട് കി​ൻ​ഫ്ര-​ഇ.​എം.​സി പാ​ർ​ക്കി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​സി​ന്റെ സോ​ഫ്റ്റ് ലോ​ഞ്ച് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ ക്യാം​പ​സ് വ്യാ​വ​സാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്ക് പു​തി​യ ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ധു​നി​ക ലാ​ബു​ക​ളും സു​സ്ഥി​ര നി​ർ​മാ​ണ രീ​തി​ക​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ ക്യാം​പ​സ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    1977ൽ ​തു​ട​ങ്ങി ഇ​ന്ന് 5,500 കോ​ടി രൂ​പ വി​റ്റു​വ​ര​വു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യി വ​ള​ർ​ന്ന വി-​ഗാ​ർ​ഡി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണി​ത്. 120 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്കി​ൽ മൂ​ന്ന് ഏ​ക്ക​റി​ലാ​യി 1,10,338 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​സി​ന്റെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഡി ​ലാ​ബു​ക​ൾ, ഐ.​ഒ.​ടി ലാ​ബ്, റി​ല​യ​ബി​ലി​റ്റി ലാ​ബ്, പ്രോ​ഡ​ക്ട് ഡി​സൈ​ൻ സ്റ്റു​ഡി​യോ, ലേ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​ർ, ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഇ​ൻ​സൈ​റ്റ് റൂ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​മ തോ​മ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി-​ഗാ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ക​ൻ കൊ​ച്ചൗ​സേ​പ്പ് ചി​റ്റി​ല​പ്പി​ള്ളി, ഷീ​ല കൊ​ച്ചൗ​സേ​പ്പ്, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മി​ഥു​ൻ കെ. ​ചി​റ്റി​ല​പ്പി​ള്ളി, സി.​ഒ.​ഒ വി. ​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ആ​ന്റ​ണി സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ഡോ.​റീ​നാ മി​ഥു​ൻ ചി​റ്റി​ല​പ്പി​ള്ളി, കി​ൻ​ഫ്ര മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കോ​ശി തോ​മ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:investmentcampusKINFRAinnovationV-Guard Big Idea National Contest
    News Summary - Investment of over 120 crores; V-Guard Innovation Campus at KINFRA
    Similar News
    Next Story
    X