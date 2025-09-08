Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 1:45 PM IST

    90 കിലോ കഞ്ചാവുമായി അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ

    90 കിലോ കഞ്ചാവുമായി അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പിടിയിൽ
    ആ​ഷി​ഖ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, അ​ലം​ഗീ​ർ സ​ർ​ദാ​ർ, സൊ​ഹൈ​ൽ റാ​ണ

    കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം: കാ​റി​ൽ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന 90 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി മൂ​ന്ന് അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ മൂ​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ് ജ​ലം​ഗി സ്വ​ദേ​ശി ആ​ഷി​ക്ക് ഇ​ക്ബാ​ൽ (27), നാ​ദി​യ സ്വ​ദേ​ശി അ​ലം​ഗീ​ർ സ​ർ​ദാ​ർ (25), സാ​ഹെ​ബ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സൊ​ഹൈ​ൽ റാ​ണ (20) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ എ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​വും ത​ടി​യി​ട്ട​പ​റ​മ്പ് പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എം. ​ഹേ​മ​ല​ത​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​മ്പു​നാ​ട് ബാ​വ​പ്പ​ടി​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​രെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി കാ​റി​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​മ്പോ​ൾ പു​ക്കാ​ട്ട് പ​ടി​യി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കൈ​കാ​ണി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം വ​ല​യി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ലു​ള്ള കാ​റി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ട​ത്തി​യ​ത്. ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ നി​ന്ന് കി​ലോ​ക്ക് 2000 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന ക​ഞ്ചാ​വ് ഇ​വി​ടെ 25,000 രൂ​പ മു​ത​ൽ മു​പ്പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ വ​രെ വി​ല​ക്കാ​ണ് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. കു​റ​ച്ചു​നാ​ളാ​യി ഇ​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ക​ട​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഊ​ടു​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​റെ​യും. വി​ൽ​പ​ന ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി പോ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ രീ​തി. അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ഞ്ചാ​വ് വേ​ട്ട​യാ​ണി​ത്. പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​ഞ്ചാ​വി​ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല വ​രും. ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചും പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി ടി.​എം. വ​ർ​ഗ്ഗീ​സ്, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി.​ജെ. കു​ര്യാ​ക്കോ​സ്, എ.​എ​സ്.​ഐ പി.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ്, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സി.​എ​സ്. മ​നോ​ജ്, വ​ർ​ഗീ​സ് ടി. ​വേ​ണാ​ട്ട്, ടി.​എ. അ​ഫ്സ​ൽ, ബെ​ന്നി ഐ​സ​ക് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

