Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 10:27 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 10:27 AM IST

    ലോക പര്യടനത്തിനൊരുങ്ങി ഐ.എൻ.എസ് സുദർശിനി

    ലോക പര്യടനത്തിനൊരുങ്ങി ഐ.എൻ.എസ് സുദർശിനി
    ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​സു​ദ​ർ​ശി​നി പ​രി​ശീ​ല​ന ക​പ്പ​ൽ

    Listen to this Article

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: ലോ​ക പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന ക​പ്പ​ൽ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ്.​സു​ദ​ർ​ശി​നി. ‘ലോ​ക​യ​ൻ 26’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന് കൊ​ച്ചി ദ​ക്ഷി​ണ നാ​വി​ക സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ന്ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. ലോ​ക​യാ​ൻ 26 ക​ട​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന ദൗ​ത്യ​യാ​ത്ര നേ​വ​ൽ ബേ​സി​ലെ നോ​ർ​ത്ത് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ രാ​വി​ലെ 10.45 ന് ​ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് ചെ​യ്യും. ക​മ​ഡോ​ർ ര​വി​കാ​ന്ത് ന​ന്ദൂ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ത്ത് മാ​സം നീ​ളു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ 13 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും 18 തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും. 21 പോ​ർ​ട്ട് കോ​ളു​ക​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    20000 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ ദൂ​രം യാ​ത്ര​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. നാ​വി​ക സേ​ന - തീ​ര​ദേ​ശ ര​ക്ഷാ​സേ​ന എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 265 പ​രി​ശീ​ല​ന നാ​വി​ക​ർ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. 2012 ജ​നു​വ​രി 27ന് ​ദ​ക്ഷി​ണ നാ​വി​ക സേ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത ഐ.​എ ൻ ​എ​സ് സു​ദ​ർ​ശി​നി ക്ലാ​സ്സ് എ - ​ത്രി മാ​സ്റ്റ​ഡ് ബാ​ർ​ക്ക് ക​പ്പ​ലാ​ണ്.

    ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ത​രം​ഗി​ണി​യു​ടെ പി​ന്മു​റ പ​രി​ശീ​ല​ന ക​പ്പ​ലാ​യാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. 54 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും, ആ​യി​രം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ്ണ​വും നാ​ല​ര മീ​റ്റ​ർ ആ​ഴ​വു​മു​ണ്ട് ക​പ്പ​ലി​ന്. അ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രും ,31 നാ​വി​ക​രും ,30 കാ​ഡ​റ്റു​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​പ്പ​ലി​ന് 20 ദി​വ​സം ക​ട​ലി​ൽ ത​ങ്ങു​വാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മു​ണ്ട്.

    150 കാ​ഡ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി ഒ​ൻ​പ​ത് ആ ​സി​യാ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും 13 തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി 127 ദി​വ​സ​ത്തെ തെ​ക്കു കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ യാ​ത്ര പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​ടു​ത്തി​ടെ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​ണ് ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ്. സു​ദ​ർ​ശി​നി.

