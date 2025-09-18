Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    18 Sept 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:12 AM IST

    ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് എ.ഐ ടൗൺഷിപ് മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം; ലാ​ൻ​ഡ് പൂ​ളി​ങ് ഉ​ട​ൻ

    ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത് 300 ഏ​ക്ക​റി​ൽ
    Model of the third phase of the Infopark
    ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക (മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ  ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്)

    കൊ​ച്ചി: നാ​ളെ​യു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യെ ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച്​ ഐ.​എ നി​യ​ന്ത്രി​ത ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പാ​യി ഒ​രു​ങ്ങാ​ൻ ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ടം. 300 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലാ​ണ് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ പു​തി​യ ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ​യും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ​യും വി​ക​സ​ന​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്. ര​ണ്ട് ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ഐ.​ടി ഇ​ടം മു​ത​ൽ ന​ഗ​ര കൃ​ഷി​വ​രെ

    300 ഏ​ക്ക​റി​ൽ 20 മി​ല്യ​ൺ സ്‌​ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റി​ലാ​ണ് ഐ.​ടി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഇ​ടം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഐ.​ടി ക​മ്പ​നി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സ​നം. താ​മ​സി​ക്കാ​നു​ള്ള വ​സ​തി​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം, ന​ഗ​ര കൃ​ഷി​യി​ടം, സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങും.

    ലാ​ൻ​ഡ് പൂ​ളി​ങ് ഇ​താ​ദ്യം

    മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​മ്പ​ലം, കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഭൂ​മി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ്രേ​റ്റ​ർ കൊ​ച്ചി​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (ജി.​സി.​ഡി.​എ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ലാ​ൻ​ഡ് പൂ​ളി​ങ് മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക. 300 മു​ത​ൽ 500 ഏ​ക്ക​ർ​വ​രെ വ​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് ലാ​ൻ​ഡ് പൂ​ളി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ലാ​ൻ​ഡ് പൂ​ളി​ങ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ൻ​ഫോ പാ​ർ​ക്കും ജി.​സി.​ഡി.​എ​യും ത​മ്മി​ൽ 29ന് ​ക​രാ​ർ​രേ​ഖ (എം.​ഒ.​യു) ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ലാ​ൻ​ഡ് പൂ​ളി​ങ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​ണ്ട്.

    1500 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് 300 ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കും. ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷം അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന വി​ക​സി​ത ഭൂ​മി ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കു ത​ന്നെ മ​ട​ക്കി ന​ൽ​കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ വി​പ​ണി മൂ​ല്യം ഉ​യ​രു​ക​യും ചെ​യ്യും. സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​ക​യും 75 ശ​ത​മാ​നം പേ​രും സ​മ്മ​തം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ലി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും

    നി​ല​വി​ൽ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ഐ.​ടി ഹ​ബ്ബാ​യ ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി​യി​ൽ തി​ങ്ങി ഞെ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. അ​നു​നി​മി​ഷ​മെ​ന്നോ​ണം വ​ള​രു​ന്ന ഐ.​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ പു​തി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളും രൂ​പം​കൊ​ള്ളു​മ്പോ​ൾ, ഇ​വ​ക്കൊ​ന്നു​മു​ള്ള ഇ​ടം കൊ​ച്ചി​യി​ൽ കി​ട്ടാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ണ്ട്.

    നൂ​റി​ലേ​റെ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഇ​ടം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് ഫേ​സു​ക​ളി​ലാ​യി ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്കി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ലു​മാ​ണ് അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ പു​ത്ത​ൻ ടൗ​ൺ​ഷി​പ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ഉ​റ​പ്പാ​കും, പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ക​സ​നം

    മൂ​ന്ന്, നാ​ല് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ വി​ക​സ​നം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഉ​റ​പ്പാ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം വി​ക​സി​ക്ക​പ്പെ​ടും.

    കാ​ർ​ബ​ൺ ന്യൂ​ട്ര​ൽ, ജ​ല​വി​ഭ​വ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത, മാ​ലി​ന്യ​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സൗ​ക​ര്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും. ഐ.​ടി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മ​പ്പു​റം പാ​ർ​പ്പി​ട​വും വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​യി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ, വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ, ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ലി​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​നാ​ണ് നാ​ട് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ക.

    പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ

    • ഐ.​ടി സോ​ൺ
    • റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സോ​ൺ
    • ക​മേ​ഴ്ഷ്യ​ൽ സോ​ൺ
    • എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സോ​ൺ
    • ക​ൾ​ച​റ​ൽ സോ​ൺ
    • അ​ർ​ബ​ൻ ഫാ​മി​ങ് സോ​ൺ
    • ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സോ​ൺ
    • യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി സോ​ൺ
    • ക​ൺ​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ സോ​ൺ
    • എ​സ്.​ടി.​പി-​എ​സ്.​ഡ​ബ്ലി​യു.​പി ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് കൂ​ളി​ങ് സെ​ന്‍റ​ർ

    മെട്രോ ഫീഡര്‍ ബസ് ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് ഫേസ് ടുവിലേക്കും

    കൊ​ച്ചി: ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഇ​ന്‍ഫോ​പാ​ര്‍ക്കി​ലേ​ക്കു​ള്ള കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ഇ ​ഫീ​ഡ​ര്‍ ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് ഇ​ന്‍ഫോ പാ​ര്‍ക്ക് ഫേ​സ്-2​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടു​ക​യും സ​ര്‍വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്ന് രാ​വി​ലെ 7.50, 8.10, 9.01 എ​ന്നീ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 2.42 നു​മാ​ണ് നേ​രി​ട്ട് ഫേ​സ്-2 വി​ലേ​ക്ക് സ​ര്‍വി​സ്. ഇ​ത് കൂ​ടാ​തെ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് 7.10 ന് ​കാ​ക്ക​നാ​ട് വാ​ട്ട​ര്‍മെ​ട്രോ​യി​ലേ​ക്കും 7.30, 12.59, വൈ​കീ​ട്ട് 6.29 സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ന്‍ഫോ​പാ​ര്‍ക്ക് ഫേ​സ് ഒ​ന്നി​ലേ​ക്കും സ​ര്‍വി​സു​ണ്ട്.

    ഫേ​സ് -2ല്‍നി​ന്ന് രാ​വി​ലെ 8.48, 9.14, 9.33, 9.56, 3.11, 3.41, വൈ​കീ​ട്ട് 4.45, 5.00, 6.15 സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഫേ​സ് ഒ​ന്നി​ലേ​ക്കും അ​വി​ടെ നി​ന്ന് 10.59, 12.44, വൈ​കീ​ട്ട് 5.30. 5.50, 6.30, 7.25, 7.52 സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ട്ട​ര്‍ മെ​ട്രോ​യി​ലേ​ക്കും ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്കും സ​ര്‍വി​സു​ണ്ട്. വൈ​കീ​ട്ട് 6.15ന് ​ഫേ​സ് - 2ൽ​നി​ന്ന് ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സു​മു​ണ്ട്. വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 14,000 ഐ.​ടി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ള്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്‍ഫോ​പാ​ര്‍ക്ക് ഫേ​സ് ടു​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്ലേ​ശ​ത്തി​നും പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

