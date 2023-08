എറണാകുളം കലക്ടറേറ്റിൽ ഇൻസിനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കണം; കലക്ടർക്ക് നിവേദനം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ക്ക​നാ​ട്: ജി​ല്ല സി​വി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ നാ​പ്കി​ൻ ഇ​ൻ​സി​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​ന​വു​മാ​യി എ​ൻ.​ജി.​ഒ യൂ​നി​യ​ൻ. തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ൾ സ്ത്രീ ​സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് നി​വേ​ദ​നം. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ഒ​രു പൊ​തു ശൗ​ചാ​ല​യം കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ഞ്ച് നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ര​വ​ധി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ഓ​രോ നി​ല​ക​ളി​ലും ഇ​ൻ​സി​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ ടോ​യ്‌​ല​റ്റി​ൽ വേ​ണം ഇ​ൻ​സി​ന​റേ​റ്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ. ര​ണ്ടാം നി​ല​യി​ൽ എ​ൽ.​എ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫി​സി​നും ആ​ർ.​ടി. ഓ​ഫി​സി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വ​നി​ത പൊ​തു ടോ​യ്​​ല​റ്റി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണം. മൂ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ എം​േ​പ്ലാ​യീ​സ് കോ-​ഓ​പ​റേ​റ്റി​വ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള വ​നി​ത പൊ​തു ടോ​യ്​​ല​റ്റ്, നാ​ലാം നി​ല​യി​ൽ മൈ​നിം​ഗ് ആ​ൻ​റ​ഡ്​ ജി​യോ​ള​ജി ഓ​ഫി​സി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന വ​നി​ത പൊ​തു ടോ​യ്​​ല​റ്റ്, അ​ഞ്ചാം നി​ല​യി​ൽ സ​ർ​വേ റെ​ക്കോ​ഡ്​ റൂ​മി​നോ​ടു ചേ​ർ​ന്ന വ​നി​താ പൊ​തു ടോ​യ്​​ല​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​റേ​റ്റ​ർ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ ഇ​ൻ​സി​ന​റേ​റ്റ​ർ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള പൊ​തു​ശൗ​ചാ​ല​യം നി​ർ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. Show Full Article

Incinerator to be installed at Ernakulam Collectorate; Petition to the Collector