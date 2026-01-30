Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightയൂസർ ഫീസിന് പുറമെ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 11:48 AM IST

    യൂസർ ഫീസിന് പുറമെ ക്ഷേമനിധിയും അടക്കണം ഗില്‍നെറ്റ് ബോട്ടുകൾ കൊച്ചി വിടുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    യൂസർ ഫീസിന് പുറമെ ക്ഷേമനിധിയും അടക്കണം ഗില്‍നെറ്റ് ബോട്ടുകൾ കൊച്ചി വിടുന്നു
    cancel

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: കൊ​ച്ചി ഫി​ഷ​റീ​സ് ഹാ​ർ​ബ​റി​ലെ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന ഗി​ല്‍നെ​റ്റ് ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ. യൂ​സ​ർ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മേ ക്ഷേ​മ​നി​ധി വി​ഹി​തം​കൂ​ടി അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​കു​ന്ന​ത്.

    യൂ​സ​ർ ഫീ​സാ​യി 25,000 രൂ​പ​യാ​ണ് തു​ത്തൂ​ർ, ചി​ന്ന​തു​റ, വ​ള്ളു​വി​ള എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ച്ചി കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ബോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഈ ​തു​ക ക്ഷേ​മ​നി​ധ​യി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​ട​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 2022ൽ ​ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് തു​ക ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക​ല്ലെ​ന്നും യൂ​സ​ർ ഫീ​സാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ യൂ​സ​ർ ഫീ​സി​ന് പു​റ​മേ 15,000 രൂ​പ ക്ഷേ​മ നി​ധി​യി​ലേ​ക്കും​കൂ​ടി അ​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഇ​ന്ധ​ന വി​ല, മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വ് എ​ന്നി​വ​മൂ​ലം ബോ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ര​യും തു​ക അ​ട​ച്ച് ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഹാ​ർ​ബ​റി​ലെ ബ​യി​ങ് ഏ​ജ​ന്റ്സും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം ഗി​ൽ​നെ​റ്റ് ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​രു​ന്നി​ട​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ൾ നൂ​റി​ൽ താ​ഴെ​യേ​യു​ള്ളൂ. ബോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ പോ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. അ​വി​ടെ ഈ ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഡീ​സ​ൽ സ​ബ്സി​ഡി​യും മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​രം ഫീ​സു​ക​ളു​മി​ല്ല. ഈ ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യും പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യും 25,000ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ് ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ ഉ​പ​ജീ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ബ​സാ​ർ, കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖം എ​ന്നീ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഹാ​ർ​ബ​റാ​ണ് കൊ​ച്ചി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗം. നേ​ര​ത്തേ ഈ ​ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കെ.​ജെ മാ​ക്സി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹാ​ർ​ബ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഫി​ഷ​റീ​സ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    ക്ഷേ​മ​നി​ധി തു​ക ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം സ​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മെ​ന്നും കൊ​ച്ചി ഫി​ഷ​റീ​സ് ഹാ​ര്‍ബ​ര്‍ ബ​യി​ങ് ഏ​ജ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​എം നൗ​ഷാ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochinewsBoats
    News Summary - In addition to user fees, welfare funds must also be paid Gillnet boats leave Kochi
    Similar News
    Next Story
    X