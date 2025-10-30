Begin typing your search above and press return to search.
    വൻകിട ഭൂമി കൈയേറ്റം; തിരിച്ചുപിടിച്ചത് 4.13 ഹെക്ടർ

    വൻകിട ഭൂമി കൈയേറ്റം; തിരിച്ചുപിടിച്ചത് 4.13 ഹെക്ടർ
    കൊ​ച്ചി: വ​ൻ​കി​ട ഭൂ​മി കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ജി​ല്ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​ത് 4.13 ഹെ​ക്ട​ർ ഭൂ​മി. റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. കേ​ര​ള ഭൂ​സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം 1957, 1958ലെ ​അ​നു​ബ​ന്ധ​ച​ട്ടം, 2009ലെ ​ഭൂ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മം എ​ന്നി​വ​ക​ളി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ള​ട​ക്കം കൈ​യേ​റി​യ ഭൂ​മി​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​ത്. കാ​ക്ക​നാ​ട് കോ​ടി​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന അ​ര​യേ​ക്ക​റോ​ളം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി കൈ​യേ​റി​യ​ത് റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്താ​ണ്.

    ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ​ട​ക്കം ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും

    2008 ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള കൈ​യേ​റ്റ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ 2009ലെ ​ഭൂ​സം​ര​ക്ഷ​ണ (ഭേ​ദ​ഗ​തി) നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കൈ​യേ​റ്റ ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ജ​ല​സേ​ച​നം, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, വ​നം​വ​കു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​യേ​റ്റം കേ​ര​ള ഭൂ​സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ധി​കാ​രം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

    വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ഭൂ​മി​ക​ളി​ലാ​ണ് കൈ​യേ​റ്റം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന മു​റ​ക്ക് അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ഹ​സ​ർ, സ്കെ​ച്ച് എ​ന്നി​വ സ​ഹി​തം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് കേ​ര​ള ഭൂ​സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് കൈ​മാ​റും. കൈ​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​മി​ക​ളി​ലെ കൈ​യേ​റ്റം റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് മു​ഖാ​ന്ത​ര​വും ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കും.

    പാ​ട്ട​വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘ​നം: 60 കേ​സു​ക​ൾ

    പാ​ട്ട​വ്യ​വ​സ്ഥ ലം​ഘി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി കൈ​വ​ശം​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ 60 കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. 280 കോ​ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ട്ട​ക്കു​ടി​ശ്ശി​ക. ഇ​ത് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    തു​ക അ​ട​ക്കാ​തെ വ​ന്നാ​ൽ 1968ലെ ​റ​വ​ന്യൂ റി​ക്ക​വ​റി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ പാ​ട്ട​ക്കു​ടി​ശ്ശി​ക ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പാ​ട്ടം റ​ദ്ദു​ചെ​യ്ത് 1958ലെ ​കേ​ര​ള ഭൂ​മി സം​ര​ക്ഷ​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഭൂ​മി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധീ​ന​ത​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

