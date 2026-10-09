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Madhyamam
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    അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നീക്കം ചെയ്തുതുടങ്ങി

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    അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നീക്കം ചെയ്തുതുടങ്ങി
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    തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ഴി​യോ​ര​ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    കാ​ക്ക​നാ​ട്: ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ​രി​ധി​യി​ലെ 118 അ​ന​ധി​കൃ​ത വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നീ​ക്കം​ചെ​യ്തു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കാ​ക്ക​നാ​ട്, സീ​പോ​ർ​ട്ട്-​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡ്, സി​വി​ൽ ലൈ​ൻ, ഐ.​എം.​ജി ജ​ങ്ഷ​ൻ, മാ​വേ​ലി​പു​രം, എ​ൻ.​ജി.​ഒ ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 118 ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​ത​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി കൊ​ടി​മ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ര​സ്യ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ സ്ക്വാ​ഡ് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ക​ട​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഒ​ഴി​വാ​കാ​തി​രു​ന്ന​തു​മാ​യ ക​ട​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൊ​ടി​മ​ര​ങ്ങ​ളും ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പി​ഴ ചു​മ​ത്തി നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി.

    ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മൂ​ന്നാം​ത​വ​ണ​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​വ​ധി​കൃ​ത തെ​രു​വു ക​ച്ച​വ​ട കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ലും തു​ട​രും.

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    News Summary - illegal footpath vendors
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