Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 1:32 PM IST

    ട്രെയ്​ലറിൽനിന്ന്​ കൂറ്റൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ റോഡിൽ​ വീണു; മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു

    transfomer
    ട്രെ​യ്​​ല​റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​ർ സീ​പോ​ർ​ട്ട്-​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലേ​ക്കു വീ​ണ​പ്പോ​ൾ

    കാ​ക്ക​നാ​ട്: ട്രെ​യ്​​ല​റി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കൂ​റ്റ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​ർ സീ​പോ​ർ​ട്ട്-​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ വീ​ണ്​ മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈകീട്ട്​ മൂ​ന്ന്​ മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. ബ്ര​ഹ്‌​മ​പു​രം സ​ബ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ള​മ​ശേ​രി സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ 49 ട​ൺ ഭാ​ര​വും പ​ത്ത്​ അ​ടി​യി​ലേ​റെ ഉ​യ​ര​വു​മു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റാ​ണ് ഇ​രു​മ്പു​കൊ​ളു​ത്ത് വേ​ർ​പെ​ട്ട് താ​ഴേ​ക്കു​വീ​ണ​ത്. ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​ർ ട്രെ​യി​ല​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ത്തു കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന ഇ​രു​മ്പു​ച​ങ്ങ​ല ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന കൊ​ളു​ത്തു​ക​ൾ ഒ​ടി​ഞ്ഞ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണം.

    ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​ർ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ്‌ ഹൈ​വേ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സീ​പോ​ർ​ട്ട്-​എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ഉ​ട​നെ​യാ​ണ് ഇ​രു​മ്പു​കൊ​ളു​ത്ത്​ വേ​ർ​പെ​ട്ട​ത്. ഇ​ൻ​ഫോ​പാ​ർ​ക്ക് ഗേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ റോ​ഡി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യു​ള്ള ചെ​റി​യ​വ​ള​വും ഇ​റ​ക്ക​വും ചേ​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. സീ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ടം കൊ​ടും​വ​ള​വാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ട്രെ​യി​ല​ർ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​ർ നി​ലം​പൊ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യി.

    പൊ​ലീ​സ്, അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി, മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രെ​ത്തി പു​തി​യ ട്രെ​യി​ല​ർ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് അ​ഞ്ച​ര​യോ​ടെ ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി റോ​ഡി​ന്റെ വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് വ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ര​ണ്ടു​ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​യ​ത്. റോ​ഡി​ന്റെ ച​രി​വു​മൂ​ലം ട്രാ​ൻ​സ്ഫോ​ർ​മ​റി​ലു​ള്ള 40 ട​ണ്ണോ​ളം വ​രു​ന്ന ഡീ​സ​ൽ ഒ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ച​രി​യു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ലി​പ്പു​ക​ൾ ഒ​ടി​ഞ്ഞ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വീ​ഴു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. എ​ല്ലാ സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ല​ക​ളും എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

