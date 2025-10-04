Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:32 AM IST

    ഇടക്കൊച്ചിയിൽ വീട് കത്തിനശിച്ചു

    ഇടക്കൊച്ചിയിൽ വീട് കത്തിനശിച്ചു
    പ​ള്ളു​രു​ത്തി: ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ര​ണ്ട് കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ഓ​ടി​ട്ട വീ​ടി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു. വീ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത​ര​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. പ​ന​ച്ചി​ത്ത​റ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​താ​പ​ൻ, സി​ന്ധു എ​ന്നീ ര​ണ്ടു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യ സ​മ​യം മു​റി പൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് തീ ​ആ​ദ്യം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടു​കാ​ർ വെ​ള്ളം ഒ​ഴി​ച്ചു തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് തോ​പ്പി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, അ​രൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ​ത്തി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. അ​രൂ​ർ ഫ​യ​ർ​സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ പി.​എ. ലി​ഷാ​ദ്, എ​സ്.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഒ വി.​എ​സ്. സ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് യൂ​നി​റ്റും മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ഫ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നും സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് പി.​ബി. സു​ഭാ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു യൂ​നി​റ്റും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ചു. തീ​പി​ടo​ത്ത​ത്തി​ൽ വീ​ടി​ന്‍റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു.

    വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ.​സി, ടി.​വി, അ​ല​മാ​ര ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഫ​ർ​ണീ​ച്ച​റു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ക​ത്തി​ച്ചാ​മ്പ​ലാ​യി. ക​ത്തി​യ അ​ല​മാ​രി​യി​ലെ ഒ​രു പ​വ​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണം, ലോ​ൺ അ​ട​ക്കാ​ൻ വെ​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ണം, സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ച​താ​യി വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - House burnt down in Edakochi
