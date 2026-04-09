Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightപ്രചാരണത്തിന് കുതിര;...
    Kochi
    Posted On
    date_range 9 April 2026 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 10:26 AM IST

    പ്രചാരണത്തിന് കുതിര; കോൺഗ്രസിനെതിരെ പരാതി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    സർഗാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി കു​തി​ര​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മി​ഷ​ന്റെ മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പി.​ആ​ർ. ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ റി​ട്ടേ​ണിം​ഗ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. മ​ത​ചി​ഹ്നം ദു​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​മ്മ​തി​ദാ​യ​ക​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ കൊ​ട്ടി​ക്ക​ലാ​ശ​ത്തി​ൽ കു​തി​ര​യു​ടെ പു​റ​ത്താ​ണ് ടി.​ജെ. വി​നോ​ദ് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്. പാ​ർ​ട്ടി പ​താ​ക​യു​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം പ്ര​കാ​രം നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഹി​ന്ദു, ക്രി​സ്‌​ത്യ​ൻ സ​മു​ദാ​യി​ക വൈ​കാ​രി​ക​ത​യെ സ്‌​പ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ജ​ന​വി​ധി അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochicampaignhorseKerala Assembly Election 2026Congress
    News Summary - Horse for campaign; Complaint against Congress
    Next Story
    X