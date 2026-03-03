Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightകൊച്ചിയിൽ വ്യാജ ബോംബ്...
    Kochi
    Posted On
    date_range 3 March 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 11:35 AM IST

    കൊച്ചിയിൽ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി

    text_fields
    bookmark_border
    പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകളിലും പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസിലുമാണ് ഭീഷണി
    Kochi
    cancel

    കൊച്ചി: നഗരത്തിലെ പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസ്, വിവിധ പോസ്‌റ്റ്‌ ഓഫിസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാജ ബോംബ്‌ ഭീഷണി. തുടർന്ന് പൊലീസും ബോംബ്-ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ചേർന്ന് വ്യാപക പരിശോധന നടത്തി. ജില്ല പാസ്പോർട്ട്‌ ഓഫിസിന്റെ ഇ-മെയിലിലേക്കാണ്‌ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ച 12.45ന്‌ ഭീഷണി സന്ദേശമെത്തിയത്‌. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11.50ന്‌ നഗരത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസുകളിലും പോസ്‌റ്റ്‌ഓഫിസുകളിലും ബോംബ്‌ സ്‌ഫോടനമുണ്ടാവുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. സയനൈഡ്‌ വിഷവാതകം നിറച്ച ആർ.ഡി.എക്‌സ്‌ ബോംബുകൾ പൊട്ടുമെന്നാണ്‌ സന്ദേശത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്‌. ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജനങ്ങയെും ഇ‍ൗ ഓഫിസുകളിൽനിന്ന്‌ മാറ്റിനിർത്തണമെന്നും സന്ദേശത്തിലുണ്ട്‌. തമിഴ്‌നാട്‌ പൊലീസിനെയും അവിടെയുള്ള രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളെയും വിവരം അറിയിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്‌ സന്ദേശം.

    പനമ്പിള്ളി നഗറിലെ പാസ്പോർട്ട് ഓഫിസ്‌ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട സന്ദേശം പാസ്പോർട്ട്‌ ഓഫിസർ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സ‍ൗത്ത്‌ പൊലീസ്‌ രാവിലെ 9.30ഓടെ പാസ്പോർട്ട്‌ ഓഫിസിലും എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ്‌ ഹെഡ്‌ പോസ്‌റ്റോഫിസിലും ബോംബ്‌, ഡോഗ്‌ സ്‌ക്വാഡുകളുടെ സഹായത്തോടെ പരിശോധന നടത്തി. ജീവനക്കാരെയും ഇടപാടുകാരെയും ഒഴിപ്പിച്ച ശേഷമായിരുന്നു പരിശോധന. നഗരത്തിലെ മറ്റ്‌ പോസ്‌റ്റോഫിസുകളിലും പരിശോധന നടത്തി. ഇ-മെയിലിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച്‌ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kochihoax bomb threat
    News Summary - Hoax bomb threat in Kochi
    Similar News
    Next Story
    X