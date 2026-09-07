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Madhyamam
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    എച്ച്എംടി റോഡിൽ നടപ്പാതയിലെ യാത്ര ദുഷ്കരം

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    എച്ച്എംടി റോഡിൽ നടപ്പാതയിലെ യാത്ര ദുഷ്കരം
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    എച്ച്.എം.ടി റോഡരികിലെ നടപ്പാതയിൽ സ്ലാബ് തകർന്നനിലയിൽ


    കളമശ്ശേരി: അനധികൃത പാർക്കിങ്ങും തകർന്ന സ്ലാബുകളും മൂലം എച്ച്.എം.ടി ജങ്ഷൻ റോഡിലെ നടപ്പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരം. ജങ്ഷൻ മുതൽ സീ പോർട്ട് റോഡ് വരെ നടപ്പാതയിലാണ് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഏറെ. ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങൾ പലതും നടപ്പതയിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് . ഇതുമൂലം നടപ്പാതയിലെ സ്ലാബുകൾ അപകടകരമാംവിധം തകർന്ന നിലയിലാണ്. ചിലയിടത്ത് സ്ലാബുകൾ ഒടിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. പലകുറി അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിട്ടും നടപടിയില്ല.

    മന്ത്രി വി.ഇ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ എം.എൽ.എ ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സമീപം റോഡരികിലെ അവസ്ഥയും സമാനമാണ്. നിരത്തും നടപ്പാതയും കൈയടക്കിയാണ് വാഹന പാർക്കിങ്.

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    News Summary - HMT-Seaport Road Footpath Rendered Unusable
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