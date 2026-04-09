    Posted On
    date_range 9 April 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 10:02 AM IST

    മെട്രോ റോഡിലെ നിരപ്പ്​ വ്യത്യാസം അടിയന്തര പരിഹാരം നിർദേശിച്ച്​ ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ തൂ​ണു​ക​​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​ റോ​ഡി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഉ​യ​ർ​ച്ച, താ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. റോ​ഡി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​പ്പു വ്യ​ത്യാ​സം മൂ​ലം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പോ​ളി വ​ട​ക്ക​ൻ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൗ​മെ​ൻ സെ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​എം. ശ്യാം​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. പ്ര​ശ്നം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, റി​ഫ്ല​ക്ടീ​വ് റോ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റു​ക​ൾ, റം​ബി​ൾ സ്ട്രി​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​യ്യ​പ്പ​ൻ റോ​ഡി​ലെ സൗ​ത്ത് പാ​ലം മു​ത​ൽ എ​ളം​കു​ളം വ​രെ​യും ക​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി മു​ത​ൽ ക​ലൂ​ർ, ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി, ക​ള​മ​ശേ​രി പാ​ത​യി​ലും തൂ​ണ​ക​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന്​ നി​ര​പ്പ്​ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ള്ള​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി. മെ​ട്രോ പാ​ത​യു​ടെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. റോ​ഡി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ്​ ഈ ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള​ത്. റോ​ഡ്​ നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ നാ​ലി​ഞ്ചു വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്​.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​ഞ്ഞു താ​ഴ്ന്നി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഇ​രു​ച​​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്​ ഏ​റെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി ഇ​ത്​ ​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ര​യാ​യി മ​ര​ണം​വ​രെ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. മെ​ട്രോ​പാ​ത​യി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്താ​ൻ കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​മി​തി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണം.

    റോ​ഡു​ക​ൾ പൂ​ർ​വ​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണം. സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച കോ​ട​തി, തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ജൂ​ൺ 11-ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    TAGS:Kochi Metrohigh courtMetro roadAccidents
    News Summary - High Court directs immediate solution to level difference on Metro Road
