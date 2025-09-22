Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 8:23 AM IST

    ഇവിടെയുണ്ട്​, മലയാളക്കരയുടെ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ

    ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി സെ​ന്‍റ്​ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ച​ർ​ച്ച്എൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന് 208 വ​യ​സ്സ്​
    Fort Kochi St. Francis Church LP School
    ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി സെ​ന്‍റ്​ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ച​ർ​ച്ച് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ

    ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി: മ​ല​യാ​ള​ക്ക​ര​യി​ലെ ആ​ദ്യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ളാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി സെ​ന്റ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ച​ർ​ച്ച് എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ന് വ​യ​സ്സ്​ 208. പ്രാ​രം​ഭ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​മ്പ​ന്ന​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​രു മ​ഹാ​റാ​ണി​യെ പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സ്കൂ​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ കു​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ് പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ.

    1817ൽ ​ഫാ. ജെ. ​ഡോ​വ്സ​ൻ എ​ന്ന മി​ഷ​ന​റി​യാ​ണ് സെ​ന്റ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ച​ർ​ച്ച് സ്കൂ​ളി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സൈ​നാ​ധി​പ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യം. ച​ർ​ച് ഓ​ഫ് ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ക​മ്പ​നി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. പ്രൊ​ട്ട​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ബോ​യ്സ് സ്കൂ​ൾ, പ്രൊ​ട്ട​സ്റ്റ​ന്‍റ്​ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഗേ​ൾ​സ് സ്കൂ​ൾ എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ര​ണ്ട്​ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ച്​ പി​ന്നീ​ട് ച​ർ​ച്ച് ഓ​ഫ് എ​ലി​മ​ന്റ​റി സ്കൂ​ളും അ​തി​നു​ശേ​ഷം സെ​ന്‍റ്​ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ച​ർ​ച്ച് സ്കൂ​ളും ആ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ൾ എ​ന്ന പെ​രു​മ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​റു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ട്​ മു​മ്പ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മ​ല​യാ​ളം മീ​ഡി​യ​മാ​ക്കി. 1868ൽ ​പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് സ്കൂ​ൾ നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളി​ന്റെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ യൂ​നി​ഫോം, ഭ​ക്ഷ​ണം, കു​ട, പ​ഠ​നോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഫ്രീ ​സ്കൂ​ൾ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്നും അ​ത് തു​ട​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യും​തോ​റും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ള​വാ​ക്കു​ന്നു.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഏ​ഴാം ത​രം വ​രെ ക്ലാ​സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ നാ​ലാം ത​രം വ​രെ​യു​ള്ളു. ഈ​ഴ​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി എം.​എ. പാ​സായ വ​നി​ത​യാ​യ ഗൗ​രി ശ​ങ്കു​ണ്ണി ഈ ​സ്കൂ​ളി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്. മ​ദ്രാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി​യി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ പ​ദ​വി​യി​ൽ വ​രെ​യെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. കൊ​ച്ചി മ​ഹാ​രാ​ജാ​വ് വീ​ര കേ​ര​ള​വ​ർ​മ​യു​ടെ മ​ക​ൻ രാ​മ​വ​ർ​മ അം​ഗ​ര​ക്ഷ​ക​രു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ കു​തി​ര​വ​ണ്ടി​യി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഗൗ​രി ശ​ങ്കു​ണ്ണി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും പു​തു​ക്കോ​ട്ട മു​ൻ ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സും ‘ബീ​ക്ക​ൺ ഓ​ഫ് വ​ൺ വേ​ൾ​ഡ്’ അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ​ എ.​കെ. പ​വി​ത്ര​ൻ, ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​ങ്കി​ൾ എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന റു​ഫ​സ് ഡി​സൂ​സ എ​ന്നി​വ​രും ഇ​വി​ടു​ത്തെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്.

