    Kochi
    Kochi
    date_range 20 Oct 2025 11:28 AM IST
    date_range 20 Oct 2025 11:28 AM IST

    ശക്തമായ മഴ; സൗത്ത്​ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം മുങ്ങി

    ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് വ​ഴി വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി
    ശക്തമായ മഴ; സൗത്ത്​ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം മുങ്ങി
    കൊ​ച്ചി: ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജ​ങ്ഷ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത് രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വേ​ശ​ന ഭാ​ഗ​ത്തി​നും മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്തും വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ റോ​ഡി​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​ത​വും കാ​ൽ​ന​ട​യും ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​ന്ന മ​ലി​ന​ജ​ലം നി​റ​ഞ്ഞു​ള്ള വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പെ​യ്ത ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ലാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് വ​ഴി വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം തു​ട​ർ​ന്ന​ത്. ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മെ​ട്രോ പി​ല്ല​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി ക​യ​റി താ​ഴേ​ക്ക് ചാ​ടി​യി​റ​ങ്ങി ക​ട​ന്നു​പോ​കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഇ​തോ​ടെ വ​ലി​യ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ബാ​ഗു​ക​ള​ട​ക്ക​മാ​യി എ​ത്തി​യ​വ​ർ ക​ടു​ത്ത പ്ര​യാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​പോ​കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​യി.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം സൗ​ത്തി​ൽ 130 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ​യു​ള്ള 12 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പെ​യ്ത​തെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി 145 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​റും ഡി.​എ​ച്ച് ഗ്രൗ​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് 139.5 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​റും മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി 117 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ, ക​ട​വ​ന്ത്ര 103 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ, കൊ​ച്ചി നാ​വി​ക ആ​സ്ഥാ​നം 94.2 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ, പി​റ​വം 30 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഓ​റ​ഞ്ച് അ​ല​ർ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച.

    സൗ​ത്ത് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ പ​ന​മ്പി​ള്ളി ന​ഗ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള ചെ​റി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ പെ​യ്ത​താ​കാം കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്നും കൊ​ച്ചി മേ​യ​ർ എം. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. കാ​ല​വ​ർ​ഷം വ​ന്ന സ​മ​യ​ത്തൊ​ന്നും ഈ​വി​ധം വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ബ്രേ​ക്ക് ത്രൂ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

