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    Kochi
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 10:59 AM IST

    തട്ടുകടകളിൽ ‘മിന്നലാ’യെത്തി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

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    വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ര​ണ്ട് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​പ്പി​ച്ചു
    തട്ടുകടകളിൽ ‘മിന്നലാ’യെത്തി ആരോഗ്യവകുപ്പ്
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    കൊ​ച്ചി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി പ്ര​തി​രോ​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം, പോ​ലീ​സ്, ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി വ​കു​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ലും വ​ഴി​യോ​ര ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫീ​സ​ർ ഡോ. ​ഷാ​ഹി​ർ​ഷാ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ, റെ​യി​ൽ​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ, ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി പ​രി​സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ 30 ക​ട​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ തീ​ർ​ത്തും വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ര​ണ്ട് ക​ട​ക​ൾ അ​ട​പ്പി​ച്ചു.

    കു​ടി​വെ​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​നാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ല്ലാ​ത്ത എ​ട്ട് ക​ട​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്ക് അ​യ​ക്കു​ക​യും, ന്യൂ​ന​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡി​ന്റെ അ​ഭാ​വം, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത കു​ടി​വെ​ള്ളം, മോ​ശം പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ശീ​ത​ള​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ, പ​ഴ​കി​യ ആ​ഹാ​രം റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ജി​ല്ലാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ൾ, കെ​യ​ർ ഹോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ക​ർ​ശ​ന മാ​ർ​ഗ്ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ആ​ഹാ​രം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് കാ​ർ​ഡ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ക, 20 മി​നി​റ്റ് തി​ള​പ്പി​ച്ച വെ​ള്ളം മാ​ത്രം കു​ടി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കു​ക, തി​ള​പ്പി​ച്ച വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ തി​ള​പ്പി​ക്കാ​ത്ത വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക, കി​ണ​ർ ക്ലോ​റി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത തീ​യ​തി​യും കു​ടി​വെ​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഫ​ല​വും ലൈ​സ​ൻ​സും കൃ​ത്യ​മാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഡി.​എം.​ഒ​ക്കൊ​പ്പം ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രാ​യ കെ.​ടി സ​ന്തോ​ഷ് , എം.​ആ​ർ. ബാ​ബു, ഹെ​ൽ​ത്ത് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ലീ​ൽ, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഷി​ബി ആ​ന്റ​ണി, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഓ​ഫീ​സ് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ റാ​ണി ചാ​ക്കോ, എ​ലി​സ​ബ​ത്ത് ജെ​ൻ​സി, സി​വി​ൽ പോ​ലീ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ വി​നോ​ദ്, ഷാ​മി​ൽ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

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    TAGS:KochiHealth DepartmentErnakulam
    News Summary - Health Department reaches 'miracle' in thrift shops
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