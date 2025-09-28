Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 12:24 PM IST

    15 വർഷത്തിലേറെയായി തെരുവിൽ അലഞ്ഞ് ഗുജറാത്തി മധ്യവയസ്കൻ

    15 വർഷത്തിലേറെയായി തെരുവിൽ അലഞ്ഞ് ഗുജറാത്തി മധ്യവയസ്കൻ
    കൊ​ച്ചി: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല​ഞ്ഞു​തി​രി​ഞ്ഞ് ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും മ​രു​ന്നി​നു​ള്ള പ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് ഗു​ജ​റാ​ത്തി​യാ​യ വി​ജ​യ് കു​മാ​ർ ഭ​വ​ൻ​ജി (55) എ​ന്ന മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​ൻ. മ​ല​യാ​ളം, ഗു​ജ​റാ​ത്തി, ക​ച്ച്, മ​റാ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി ഏ​ഴോ​ളം ഭാ​ഷ​ക​ൾ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ മും​ബൈ​യി​ൽ ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളും ഉ​ള്ള​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, കു​ടും​ബ​വും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച ഇ​യാ​ൾ 15 വ​ർ​ഷ​​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്, ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി, ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചാ​ണ് ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ന് സാ​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ 700 രൂ​പ​യോ​ളം വി​ല വ​രു​ന്ന മ​രു​ന്നും ക​ഴി​ക്ക​ണം. ആ​രോ​ടും കൈ ​നീ​ട്ടാ​റും ഇ​ല്ല.

    News Summary - Gujarati middle-aged man is in the streets of kochi more than 15 years
